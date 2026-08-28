Недорогой "малыш": представлен самый маленький кроссовер Renault за $13 800 (фото)

Представлен новый Renault Kwid 2026. Бюджетный компактный кроссовер претерпел изменения во внешнем виде и стал современнее внутри.

Кроссовер Renault Kwid прошел уже вторую модернизацию и дебютировал в Бразилии, ведь это одна из стран, где выпускается эта модель. Цена Renault Kwid составляет от 71 190 до 84 890 реалов ($13 800 — 16 500). Подробности об автомобиле раскрыты на официальном сайте Renault.

Кроссовер оснащен 1,0-литровым бензиновым двигателем Фото: Renault

Компактный 3,7-метровый Renault Kwid выпускается с 2015 года. Именно на базе этой модели были созданы доступные электрокроссоверы Renault City K-ZE и Dacia Spring.

Новый Renault Kwid отличается более агрессивной передней частью с чёрной решёткой радиатора и двухуровневой оптикой. Кроме того, предложили новые 14-дюймовые диски и обновили палитру цветов.

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В салоне заменили руль и экраны на передней панели Фото: Renault

В салоне Renault Kwid 2026 заменили руль и установили новую цифровую приборную панель. Более дорогие версии также получили увеличенный 10,1-дюймовый тачскрин мультимедиа. Объем багажника составляет 290 л.

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Базовая комплектация Renault Kwid включает кондиционер, парктроник и ESP. В топовой версии Techno дополнительно предусмотрены камера и круиз-контроль.

Фото: Renault

Кроссовер Renault Kwid по-прежнему оснащается 1,0-литровым трехцилиндровым двигателем, развивающим 68 сил на бензине и 71 л. с. — на биоэтаноле. Средний расход топлива составляет 6,9 л на 100 км. Модель дебютировала с 5-ступенчатой механической КПП, хотя на отдельных рынках она доступна и с роботом.

Кстати, недавно обновили и недорогой электромобиль Renault 5. Его запас хода увеличился на 430 км.

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