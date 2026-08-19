Не узнать: рассекречен новый кроссовер Hyundai Tucson 2027 (фото)

Опубликованы первые официальные фото нового Hyundai Tucson. Популярный кроссовер изменился до неузнаваемости.

Новый Hyundai Tucson пятого поколения появится на рынке осенью. А пока на официальном сайте южнокорейского автопроизводителя раскрыли первые подробности о модели.

Дизайн кроссовера стал более угловатым Фото: Hyundai

Дизайн Hyundai Tucson 2027 претерпел кардинальные изменения и стал брутальнее и более рубленным. У кроссовера высокий капот и уменьшенный угол наклона задних стоек крыши, а крылья значительно расширены. Фары и фонари соединены светодиодными полосами.

В модельном ряду останутся бензиновые и гибридные версии Фото: Hyundai

Модельный ряд пополнился внедорожной версией XRT с массивными бамперами и более выраженным пластиковым обвесом. К тому же авто значительно больше своего предшественника.

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Габариты Hyundai Tucson 2027:

длина — 4700 мм;

ширина — 1905 мм;

высота — 1685 мм;

колесная база — 2785 мм.

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Узкую цифровую приборную панель расположили очень высоко Фото: Hyundai

Благодаря увеличенным размерам новый Hyundai Tucson 2027 стал просторнее. Компоновка салона также существенно изменилась: кроссовер получил приплюснутый руль, а узкая цифровая приборная панель расположена очень высоко. На центральной панели установлен большой тачскрин мультимедийной системы Pleos. Передние сиденья разделены высокой консолью.

Кроссовер значительно увеличился в размерах Фото: Hyundai

Характеристики Hyundai Tucson 2027 будут обнародованы позже. Известно, что в линейке модели останутся как бензиновые версии, так и гибрид и плагин-гибрид.

Кстати, недавно на тестах заметили роскошный электрокроссовер от Hyundai с дверями, как у Rolls-Royce.

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