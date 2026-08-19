Не впізнати: розсекречено новий кросовер Hyundai Tucson 2027 (фото)

Опубліковано перші офіційні фото нового Hyundai Tucson. Популярний кросовер змінився до невпізнання.

Новий Hyundai Tucson п'ятого покоління вийде на ринок восени. Поки ж на офіційному сайті південнокорейського автовиробника розкрили перші подробиці моделі.

Дизайн кросовера став більш рубаним Фото: Hyundai

Дизайн Hyundai Tucson 2027 зазнав кардинальних змін та став брутальнішим та більш рубаним . У кросовера високий капот і зменшений кут нахилу задніх стійок даху, а крила серйозно розширені. Фари та ліхтарі з'єднані діодними смугами.

У лінійці залишаться бензинові та гібридні версії Фото: Hyundai

Лінійку поповнив позашляховий варіант XRT із масивнішими бамперами та більш вираженим пластиковим обвісом. До того ж, авто суттєво більше за попередника.

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Габарити Hyundai Tucson 2027:

довжина — 4700 мм;

ширина — 1905 мм;

висота — 1685 мм;

колісна база — 2785 мм.

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Вузький цифровий щиток приладів розташували дуже високо Фото: Hyundai

Завдяки більшим розмірам новий Hyundai Tucson 2027 став просторішим. Компонування салону також суттєво змінилося: кросовер отримав приплюснуте кермо, а вузький цифровий щиток приладів розташований дуже високо. На центральній панелі встановили великий тачскрін мультимедійної системи Pleos. Передні крісла розділені високою консоллю.

Кросовер суттєво підріс у розмірах Фото: Hyundai

Характеристики Hyundai Tucson 2027 розкриють пізніше. Відомо, що в лінійці моделі збережуться як бензинові версії, так і гібрид та плагін-гібрид.

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