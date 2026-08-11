Розкішний гігант: тест-драйв нового кросовера Hyundai Palisade

Новий Hyundai Palisade став просторішим, потужнішим і більш люксовим. Фокус випробував великий кросовер і визначив, чим може зацікавити сімейна модель.

Перший кросовер Hyundai Palisade став заявкою корейського бренду на преміумсегмент. Тепер естафету прийняло друге покоління моделі, яке намагалися зробити ще розкішнішим. Фокус познайомився із великим сімейним кросовером у топовому виконанні Calligraphy.

Широка решітка радіатора отримала діодне підсвічування Фото: Тарас Брязгунов

Як змінився дизайн Hyundai Palisade

Якщо попередник виглядав доволі стримано, то новий Hyundai Palisade став значно виразнішим. Його дизайн більш рубаний та "позашляховий" — із високим капотом і вираженими колісними арками. Задньому склу збільшили кут нахилу та прикрили його чималим спойлером.

Кросовер підріс у розмірах Фото: Тарас Брязгунов

Широка решітка радіатора прикрашена тоненькою смужкою підсвічування. Та найоригінальнішою рисою Hyundai Palisade 2026 є його незвична смугаста оптика, яка привертає до себе увагу. Спереду, по суті, встановлені величезні світлові панелі для ходових вогнів та вказівників повороту.

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Топова версія Calligraphy пізнається за 21-дюймовими дисками та сріблястими накладками на порогах. Кросовер дещо більший за модель першого покоління.

Заднє скло прикрите чималим спойлером Фото: Тарас Брязгунов

Розміри Hyundai Palisade 2026:

довжина – 5065 мм;

ширина – 1920 мм;

висота – 1805 мм;

колісна база – 2970 мм.

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Наскільки преміальний салон Hyundai Palisade

Попередник вирізнявся якісним інтер’єром, але новий Hyundai Palisade його перевершив. Особливо виділяється варіант Calligraphy, салон якого оздоблений дорогою шкірою Nappa, замшею та деревом – це вже рівень преміумсегменту.

Версія Calligraphy вирізняється дуже якісним внутрішнім оздобленням Фото: Тарас Брязгунов

Кросовер оснащений чималим кермом, а на підкермовий важіль перенесли не лише селектор КПП, а й кнопку запуску двигуна. Мені таке рішення видалося доволі зручним.

На передній панелі встановлено два 12,3-дюймові екрани. Їх графіка знайома за іншими моделями Hyundai – молодшими Tucson і Santa Fe. Звісно ж, цифровий щиток приладів можна налаштувати під себе. Є й проєкція на лобове скло.

Мультимедійна система працює швидко, а з її меню неважко розібратися. Блок клімату став сенсорним, що не дуже зручно, зате для аудіо чи режимів їзди залишили фізичні перемикачі.

Покази цифрової панелі приладів добре зчитуються Фото: Тарас Брязгунов Дисплей можна налаштувати під себе Фото: Тарас Брязгунов Окремі камери призначені для "сліпих" зон Фото: Тарас Брязгунов

У центральній консолі тепер з’явилася ніша, куди поміститься, наприклад, сумка. Та й узагалі, відділень для дрібних речей вистачає – є місткий бардачок, великий бокс у підлокітнику, висувна шухлядка для задніх пасажирів, кишені у дверях і сидіннях. А підсклянники та порти USB-C є на всіх трьох рядах.

Місця — в надлишку

Сідаємо на водійське місце. У варіанті Calligraphy електроприводом із пам’яттю налаштувань оснащені як передні крісла, так і кермова колонка. Діапазон регулювань широкий, тому зручно буде людям різного зросту та комплекції.

Передні сидіння Hyundai Palisade м'які та комфортні Фото: Тарас Брязгунов На другому ряду дуже просторо, а крісла регулюються Фото: Тарас Брязгунов

Сидіння Hyundai Palisade широкі та дуже комфортабельні. Звісно ж, є і підігрів, і вентиляція, і масаж, обігрівається і кермо. Цікаво, що при виборі спортивного режиму в кріслах автоматично посилюється бічна підтримка. А ще для відпочинку можна розкласти спинки.

Посадка за кермом дуже висока. Приємно здивувала оглядовість – вона виявилася кращою, ніж я очікував. Дзеркала Hyundai Palisade великі, а стійки даху доволі тонкі. Звісно ж, є і камери по колу – і окремо – для "сліпих" зон (вони вмикаються разом із вказівником повороту).

На третьому ряду помістяться дорослі пасажири Фото: Тарас Брязгунов

Оцінимо другий ряд. Він надзвичайно просторий – місця для ніг і над головою більш ніж достатньо. Сидіння оснащені горизонтальним регулюванням та змінним кутом нахилу спинки (з електроприводом). А ще є підігрів та вентиляція, окрема зона клімату (з керуванням на стелі) та висувні шторки на вікна.

На тримісному третьому ряді Hyundai Palisade також помістяться дорослі, але невисокого зросту. Електропривід та підігрів передбачені й тут – це рідкість навіть у преміумкласі.

Із усіма кріслами на місці залишається 300-літровий багажник Фото: Тарас Брязгунов Із двома рядами крісел об'єм зростає до 712 л Фото: Тарас Брязгунов У двомісній конфігурації утворюється 2081-літровий відсік Фото: Тарас Брязгунов Задні сидіння складаються з допомогою електропривода Фото: Тарас Брязгунов

Навіть у восьмимісній конфігурації залишається 300-літровий багажник. Якщо скласти третій ряд, то об'єм зростає до 712 л, а якщо і другий — то утворюється величезний 2081-літровий відсік. Примітно, що електроприводом оснащені не лише двері багажника, а й складання крісел. Під підлогою є невеликий відсік, а от запаска кріпиться під днищем авто.

Щедро навіть у "базі" — комплектація Hyundai Palisade

Звісно, велика флагманська модель ще й у найдорожчому виконанні Calligraphy багато оснащена. Є панорамний дах, паркувальний автопілот із дистанційним керуванням, цифрове салонне дзеркало, усі можливі електроприводи та камери, масаж.

Селектор КПП помістили на кермову колонку і доповнили кнопкою запуску двигуна Фото: Тарас Брязгунов У центральній консолі з'явилася зручна ніша Фото: Тарас Брязгунов Бардачок Hyundai Palisade доволі місткий Фото: Тарас Брязгунов Підлокітник ховає великий бокс Фото: Тарас Брязгунов У спинці сидіння переднбого пасажира є USB-порт та кнопки регулювання Фото: Тарас Брязгунов На задніх вікнах висуваються шторки Фото: Тарас Брязгунов У задніх пасажирів з'явилася шухлядка Фото: Тарас Брязгунов Блок керування кліматом на задньому ряду встановлено на даху Фото: Тарас Брязгунов Підсклянники є на всіх трьох рядах Фото: Тарас Брязгунов Навіть третій ряд сидінь має підігрів Фото: Тарас Брязгунов

Утім, і базова комплектація Hyundai Palisade небідна – безключовий доступ, тризонний клімат-контроль, адаптивний круїз-контроль, камера, парктронік, акустика Bose, електропривід, підігрів і вентиляція передніх сидінь, обігрів керма та задніх крісел. Звичайно ж, обов’язковими є системи автоматичного гальмування, утримання в смузі руху та контролю "сліпих" зон.

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Потужніший та значно економніший

Бензиновий V6 пішов у минуле – новий Hyundai Palisade в Україні пропонують виключно в гібридному виконанні з 2,5-літровою турбочетвіркою та електромотором.

Гібридна установка потужніша за V6 попередника та значно економніша Фото: Тарас Брязгунов

Кросовер став потужнішим – 334 к. с. До того ж, гібридна установка забезпечує значно більше тяги у середньому діапазоні обертів, адже сумарний крутний момент у 460 Н∙м доступний при 1800-4500 об/хв.

Цей велетень має спокійний характер, але повільним його не назвеш. Hyundai Palisade на диво легко та спокійно стартує до сотні за 7,4 с і продовжує невимушений розгін і далі. Максималка обмежена на 210 км/год. Швидкість в авто не дуже відчувається, адже силова установка працює дуже тихо і плавно. Єдине що автоматична КПП має лише 6 ступенів.

Великий кросовер витрачає 10 л на 100 км у місті Фото: Тарас Брязгунов

Чим дійсно приємно дивує новий Hyundai Palisade, так це значно кращою економністю, ніж у попередника. Паспортна витрата пального – 6,8 л/100 км у комбінованому циклі. Під час тесту цей показник склав приблизно 10 л на 100 км при переважно міській їзді – чудовий показник для потужного гіганта. Короткі відстані гібрид проїжджає на електротязі.

Комфорт – на першому місці

Звичайно, бездоріжжя не є основною стихією Hyundai Palisade, але кросовер отримав і систему допомоги на спуску, і набір режимів для різних типів дорожнього покриття.

Пріоритетом Hyundai Palisade є комфорт: підвіска кросовера дуже м’яка і навіть із 21-дюймовими дисками більшість нерівностей тихо і плавно поглинаються. За це доводиться розплачуватися відчутними кренами кузова у поворотах, хоча критичними їх не назвеш.

Підвіска Hyundai Palisade дуже м'яка та комфортабельна Фото: Тарас Брязгунов

Кермо Palisade дуже легке — його можна обертати двома пальцями. У спортивному режимі воно стає важчим, проте більше інформативності йому б усе ж не завадило. Звичайно, від сімейного авто і не варто очікувати захоплюючої керованості — достатньо того, що кросовер пристойно маневрує в міських умовах.

Шумоізоляція салону покращена порівняно з попередником. Ламіноване багатошарове скло тепер і спереду, і в усіх дверях, тому не дивно, що навіть на великих швидкостях усередині тихо.

Ціна Hyundai Palisade

Новий Hyundai Palisade в Україні коштує від 2 910 200 гривень за початкову версію Elegance, а найдорожчий варіант Calligraphy стартує з 3 482 100 гривень. Це немало і більше, ніж за попередника, проте для сегменту великих кросоверів зараз така ціна цілком адекватна, а моделі преміальних брендів зазвичай значно дорожчі навіть у базовому виконанні.

Фари з величезними світловими панелями — найцікавіша риса дизайну Palisade Фото: Тарас Брязгунов Під стать фарам — і ліхтарі кросовера Фото: Тарас Брязгунов Версія Calligraphy отримала 21-дюймові диски Фото: Тарас Брязгунов

Вердикт Фокусу

Новий Hyundai Palisade другого покоління став ще розкішнішим і тепер його цілком можна віднести до преміального сегменту, проте ціна кросовера — не захмарна. Сімейне авто дуже просторе та комфортне, а його гібридна установка порадує скромним "апетитом".

Плюси Hyundai Palisade:

просторий салон;

багате оснащення;

економна гібридна установка.

Мінуси Hyundai Palisade:

у КПП тільки 6 ступенів.

Технічні характеристики Hyundai Palisade 2026

Тип двигуна бензиновий із турбонаддувом та електричний Кількість і розташування циліндрів R4 Об'єм двигуна 2497 Потужність двигуна, к. с./об/хв 334 при 5800 Обертальний момент, Нм/об/хв 460 при 1800-4500 Коробка передач 6-ст. автоматична Привід повний Споживання пального, л/100 км 6,8 Макс. швидкість, км/год 210 Розгін 0–100 км/год, с 7,4 Об'єм паливного баку, л 72

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