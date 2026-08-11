Роскошный гигант: тест-драйв нового кроссовера Hyundai Palisade
Новый Hyundai Palisade стал более просторным, мощным и люксовым. Фокус протестировал этот большой кроссовер и определил, чем может заинтересовать семейная модель.
Первый кроссовер Hyundai Palisade стал заявкой корейского бренда на премиум-сегмент. Теперь эстафету приняло второе поколение модели, которое постарались сделать еще более роскошным. Фокус познакомился с большим семейным кроссовером в топовой комплектации Calligraphy.
Как изменился дизайн Hyundai Palisade
Если предыдущая модель выглядела довольно сдержанно, то новый Hyundai Palisade стал гораздо выразительнее. Его дизайн более рубленный и "внедорожный" — с высоким капотом и выраженными колесными арками. У заднего стекла увеличили угол наклона и прикрыли его внушительным спойлером.
Широкая решетка радиатора украшена тонкой полоской подсветки. Но самой оригинальной чертой Hyundai Palisade 2026 является его необычная "полосатая" оптика, которая привлекает к себе внимание. Спереди, по сути, установлены огромные световые панели для габаритных огней и указателей поворота.
Топовая версия Calligraphy отличается 21-дюймовыми дисками и серебристыми накладками на порогах. Кроссовер немного больше, чем модель первого поколения.
Размеры Hyundai Palisade 2026:
- длина — 5065 мм;
- ширина – 1920 мм;
- высота – 1805 мм;
- колесная база – 2970 мм.
Насколько премиален салон Hyundai Palisade
Предшественник отличался высококачественным интерьером, но новый Hyundai Palisade превзошел ее. Особенно выделяется версия Calligraphy, салон которой отделан дорогой кожей Nappa, замшей и деревом — это уже уровень премиум-сегмента.
Кроссовер оснащен довольно большим рулем, а на подрулевой рычаг поместили не только селектор коробки передач, но и кнопку запуска двигателя. Мне такое решение показалось довольно удобным.
На передней панели установлены два 12,3-дюймовых экрана. Их графичека знакома по другим моделям Hyundai — более компактным Tucson и Santa Fe. Разумеется, цифровую приборную панель можно настроить под себя. Есть и проекция на лобовое стекло.
Мультимедийная система работает быстро, а в ее меню несложно разобраться. Блок климат-контроля стал сенсорным, что не очень удобно, зато для аудиосистемы и режимов движения оставили физические переключатели.
В центральной консоли теперь появилась ниша, в которую поместится, например, сумка. Да и вообще, отделений для мелких вещей хватает — есть вместительный бардачок, большой бокс в подлокотнике, выдвижной ящик для задних пассажиров, карманы в дверях и сиденьях. А подстаканники и порты USB-C есть на всех трех рядах.
Места — в избытке
Садимся на водительское сиденье. В версии Calligraphy электроприводом с памятью настроек оснащены как передние сиденья, так и рулевая колонка. Диапазон регулировок широк, поэтому автомобиль будет удобен людям разного роста и телосложения.
Сиденья Hyundai Palisade широкие и очень удобные. Конечно же, есть и подогрев, и вентиляция, и массаж, а также подогрев рулевого колеса. Интересно, что при выборе спортивного режима в сиденьях автоматически усиливается боковая поддержка. А еще для отдыха можно откинуть спинки.
Посадка за рулем очень высокая. Приятно удивила обзорность — она оказалась лучше, чем я ожидал. Зеркала Hyundai Palisade большие, а стойки крыши довольно тонкие. Конечно же, есть и камеры по кругу и отдельно – для "слепых" зон (они включаются вместе с указателем поворота).
Давайте оценим второй ряд. Он чрезвычайно просторный — места для ног и над головой более чем достаточно. Сиденья оснащены горизонтальной регулировкой и регулируемым углом наклона спинки (с электроприводом). А еще есть подогрев и вентиляция, отдельная зона климат-контроля (с управлением на потолке) и выдвижные шторки на окна.
На трехместном третьем ряду Hyundai Palisade также поместятся взрослые, но невысокого роста. Электропривод и подогрев предусмотрены и здесь — это редкость даже в премиум-классе.
Даже в восьмиместной конфигурации остается багажник объемом 300 литров. Если сложить третий ряд сидений, объем увеличивается до 712 л, а если сложить и второй — образуется огромный отсек объемом 2081 литр. Примечательно, что электроприводом оснащены не только двери багажника, но и механизм складывания сидений. Под полом находится небольшой отсек, а вот запаска крепится под днищем автомобиля.
Богатая комплектация даже в базовой версии — Hyundai Palisade
Конечно, большая флагманская модель даже в самой дорогой комплектации Calligraphy отличается богатым оснащением. Здесь есть панорамная крыша, парковочный автопилот с дистанционным управлением, цифровое салонное зеркало, всевозможные электроприводы и камеры, а также массаж.
Впрочем, и базовая комплектация Hyundai Palisade весьма солидна — бесключевой доступ, трехзонный климат-контроль, адаптивный круиз-контроль, камера, парктроник, акустика Bose, электропривод, подогрев и вентиляция передних сидений, подогрев рулевого колеса и задних сидений. Разумеется, обязательными являются системы автоматического торможения, удержания в полосе движения и контроля "слепых" зон.Важно
Более мощный и значительно более экономичный
Бензиновый V6 остался в прошлом — новый Hyundai Palisade в Украине предлагается исключительно в гибридной версии с 2,5-литровой турбочетверкой и электромотором.
Кроссовер стал мощнее — 334 к. с. Кроме того, гибридная установка обеспечивает значительно большую тягу в среднем диапазоне оборотов, ведь суммарный крутящий момент в 460 Н∙м доступен при 1800–4500 об/мин.
Этот гигант отличается спокойным характером, но медленным его не назовешь. Hyundai Palisade на удивление легко и плавно разгоняется до сотни за 7,4 с и продолжает непринужденный разгон дальше. Максимальная скорость ограничена на отметке 210 км/ч. Скорость в автомобиле не очень ощущается, ведь силовая установка работает очень тихо и плавно. Единственное, что у автоматической коробки передач всего 6 ступеней.
Новый Hyundai Palisade действительно приятно удивляет гораздо лучшей экономичностью, чем у предшественника. Паспортный расход топлива — 6,8 л/100 км в смешанном цикле. Во время теста этот показатель составил примерно 10 л на 100 км при преимущественно городской езде — отличный результат для мощного гиганта. Короткие расстояния гибрид преодолевает на электротяге.
Комфорт — на первом месте
Конечно, бездорожье — не основная стихия Hyundai Palisade, но кроссовер получил и систему помощи при спуске, и набор режимов для различных типов дорожного покрытия.
Приоритетом Hyundai Palisade является комфорт: подвеска кроссовера очень мягкая, и даже с 21-дюймовыми дисками большинство неровностей тихо и плавно гасятся. За это приходится расплачиваться ощутимыми кренами кузова в поворотах, хотя критическими их не назовешь.
Руль Palisade очень легкий — его можно поворачивать двумя пальцами. В спортивном режиме оно становится тяжелее, однако больше информативности ему все же не помешало бы. Конечно, от семейного автомобиля и не стоит ожидать захватывающей управляемости — достаточно того, что кроссовер прилично маневрирует в городских условиях.
Шумоизоляция салона улучшена по сравнению с предыдущей моделью. Ламинированное многослойное стекло теперь установлено как спереди, так и во всех дверях, поэтому неудивительно, что даже на высоких скоростях внутри тихо.
Цена Hyundai Palisade
Новый Hyundai Palisade в Украине стоит от 2 910 200 гривен за базовую версию Elegance, а самая дорогая версия Calligraphy стоит от 3 482 100 гривен. Это немало и больше, чем за предшественника, однако для сегмента больших кроссоверов сейчас такая цена вполне адекватна, а модели премиальных брендов обычно значительно дороже даже в базовой комплектации.
Вердикт Фокуса
Новый Hyundai Palisade второго поколения стал еще более роскошным, и теперь его вполне можно отнести к премиальному сегменту, однако цена кроссовера — не заоблачная. Семейный автомобиль очень просторный и комфортный, а его гибридная установка порадует скромным "аппетитом".
Плюсы Hyundai Palisade:
- просторный салон;
- богатое оснащение;
- экономичная гибридная установка.
Минусы Hyundai Palisade:
- в КПП всего 6 ступеней.
Технические характеристики Hyundai Palisade 2026
|Тип двигателя
|бензиновый с турбонаддувом и электрический
|Количество и расположение цилиндров
|R4
|Объем двигателя
|2487
|Мощность двигателя, л. с./об/мин.
|334 при 5800
|Крутящий момент, Нм/об/мин.
|460 при 1800-4500
|Коробка передач
|6-ст. автоматическая
|Привод
|полный
|Расход топлива, л/100 км
|6,8
|Макс. скорость, км/ч
|210
|Разгон 0–100 км/ч, с
|7,4
|Объем топливного бака, л
|72