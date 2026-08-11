Роскошный гигант: тест-драйв нового кроссовера Hyundai Palisade

Новый Hyundai Palisade стал более просторным, мощным и люксовым. Фокус протестировал этот большой кроссовер и определил, чем может заинтересовать семейная модель.

Первый кроссовер Hyundai Palisade стал заявкой корейского бренда на премиум-сегмент. Теперь эстафету приняло второе поколение модели, которое постарались сделать еще более роскошным. Фокус познакомился с большим семейным кроссовером в топовой комплектации Calligraphy.

Широкая решетка радиатора получила диодную подсветку Фото: Тарас Брязгунов

Как изменился дизайн Hyundai Palisade

Если предыдущая модель выглядела довольно сдержанно, то новый Hyundai Palisade стал гораздо выразительнее. Его дизайн более рубленный и "внедорожный" — с высоким капотом и выраженными колесными арками. У заднего стекла увеличили угол наклона и прикрыли его внушительным спойлером.

Кроссовер подрос в размерах Фото: Тарас Брязгунов

Широкая решетка радиатора украшена тонкой полоской подсветки. Но самой оригинальной чертой Hyundai Palisade 2026 является его необычная "полосатая" оптика, которая привлекает к себе внимание. Спереди, по сути, установлены огромные световые панели для габаритных огней и указателей поворота.

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Топовая версия Calligraphy отличается 21-дюймовыми дисками и серебристыми накладками на порогах. Кроссовер немного больше, чем модель первого поколения.

Заднее стекло прикрыто довольно большим спойлером Фото: Тарас Брязгунов

Размеры Hyundai Palisade 2026:

длина — 5065 мм;

ширина – 1920 мм;

высота – 1805 мм;

колесная база – 2970 мм.

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Насколько премиален салон Hyundai Palisade

Предшественник отличался высококачественным интерьером, но новый Hyundai Palisade превзошел ее. Особенно выделяется версия Calligraphy, салон которой отделан дорогой кожей Nappa, замшей и деревом — это уже уровень премиум-сегмента.

Версия Calligraphy отличается очень качественной внутренней отделкой Фото: Тарас Брязгунов

Кроссовер оснащен довольно большим рулем, а на подрулевой рычаг поместили не только селектор коробки передач, но и кнопку запуска двигателя. Мне такое решение показалось довольно удобным.

На передней панели установлены два 12,3-дюймовых экрана. Их графичека знакома по другим моделям Hyundai — более компактным Tucson и Santa Fe. Разумеется, цифровую приборную панель можно настроить под себя. Есть и проекция на лобовое стекло.

Мультимедийная система работает быстро, а в ее меню несложно разобраться. Блок климат-контроля стал сенсорным, что не очень удобно, зато для аудиосистемы и режимов движения оставили физические переключатели.

Показания цифровой приборной панели хорошо читаются Фото: Тарас Брязгунов Дисплей можно настроить под себя Фото: Тарас Брязгунов Отдельные камеры предназначены для "слепых" зон Фото: Тарас Брязгунов

В центральной консоли теперь появилась ниша, в которую поместится, например, сумка. Да и вообще, отделений для мелких вещей хватает — есть вместительный бардачок, большой бокс в подлокотнике, выдвижной ящик для задних пассажиров, карманы в дверях и сиденьях. А подстаканники и порты USB-C есть на всех трех рядах.

Места — в избытке

Садимся на водительское сиденье. В версии Calligraphy электроприводом с памятью настроек оснащены как передние сиденья, так и рулевая колонка. Диапазон регулировок широк, поэтому автомобиль будет удобен людям разного роста и телосложения.

Передние сиденья Hyundai Palisade мягкие и удобные Фото: Тарас Брязгунов На втором ряду очень просторно, а кресла регулируются Фото: Тарас Брязгунов

Сиденья Hyundai Palisade широкие и очень удобные. Конечно же, есть и подогрев, и вентиляция, и массаж, а также подогрев рулевого колеса. Интересно, что при выборе спортивного режима в сиденьях автоматически усиливается боковая поддержка. А еще для отдыха можно откинуть спинки.

Посадка за рулем очень высокая. Приятно удивила обзорность — она оказалась лучше, чем я ожидал. Зеркала Hyundai Palisade большие, а стойки крыши довольно тонкие. Конечно же, есть и камеры по кругу и отдельно – для "слепых" зон (они включаются вместе с указателем поворота).

На третьем ряду поместятся взрослые пассажиры Фото: Тарас Брязгунов

Давайте оценим второй ряд. Он чрезвычайно просторный — места для ног и над головой более чем достаточно. Сиденья оснащены горизонтальной регулировкой и регулируемым углом наклона спинки (с электроприводом). А еще есть подогрев и вентиляция, отдельная зона климат-контроля (с управлением на потолке) и выдвижные шторки на окна.

На трехместном третьем ряду Hyundai Palisade также поместятся взрослые, но невысокого роста. Электропривод и подогрев предусмотрены и здесь — это редкость даже в премиум-классе.

При установленных всех сиденьях остается 300-литровый багажник Фото: Тарас Брязгунов С двумя рядами сидений объем увеличивается до 712 л Фото: Тарас Брязгунов В двухместной конфигурации образуется отсек объемом 2081 литр Фото: Тарас Брязгунов Задние сиденья складываются с помощью электропривода Фото: Тарас Брязгунов

Даже в восьмиместной конфигурации остается багажник объемом 300 литров. Если сложить третий ряд сидений, объем увеличивается до 712 л, а если сложить и второй — образуется огромный отсек объемом 2081 литр. Примечательно, что электроприводом оснащены не только двери багажника, но и механизм складывания сидений. Под полом находится небольшой отсек, а вот запаска крепится под днищем автомобиля.

Богатая комплектация даже в базовой версии — Hyundai Palisade

Конечно, большая флагманская модель даже в самой дорогой комплектации Calligraphy отличается богатым оснащением. Здесь есть панорамная крыша, парковочный автопилот с дистанционным управлением, цифровое салонное зеркало, всевозможные электроприводы и камеры, а также массаж.

Селектор коробки передач разместили на рулевой колонке и дополнили кнопкой запуска двигателя Фото: Тарас Брязгунов В центральной консоли появилась удобная ниша Фото: Тарас Брязгунов Бардачок Hyundai Palisade довольно вместительный Фото: Тарас Брязгунов Подлокотник скрывает большой бокс Фото: Тарас Брязгунов В спинке сиденья переднего пассажира имеются USB-порт и кнопки регулировки Фото: Тарас Брязгунов На задних окнах выдвигаются шторки Фото: Тарас Брязгунов У задних пассажиров появился ящик Фото: Тарас Брязгунов Блок управления климат-контролем для второго ряда установлен на крыше Фото: Тарас Брязгунов Подстаканники есть на всех трех рядах Фото: Тарас Брязгунов Даже третий ряд сидений оснащен подогревом Фото: Тарас Брязгунов

Впрочем, и базовая комплектация Hyundai Palisade весьма солидна — бесключевой доступ, трехзонный климат-контроль, адаптивный круиз-контроль, камера, парктроник, акустика Bose, электропривод, подогрев и вентиляция передних сидений, подогрев рулевого колеса и задних сидений. Разумеется, обязательными являются системы автоматического торможения, удержания в полосе движения и контроля "слепых" зон.

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Более мощный и значительно более экономичный

Бензиновый V6 остался в прошлом — новый Hyundai Palisade в Украине предлагается исключительно в гибридной версии с 2,5-литровой турбочетверкой и электромотором.

Гибридная установка мощнее, чем V6 предыдущей модели, и значительно экономичнее Фото: Тарас Брязгунов

Кроссовер стал мощнее — 334 к. с. Кроме того, гибридная установка обеспечивает значительно большую тягу в среднем диапазоне оборотов, ведь суммарный крутящий момент в 460 Н∙м доступен при 1800–4500 об/мин.

Этот гигант отличается спокойным характером, но медленным его не назовешь. Hyundai Palisade на удивление легко и плавно разгоняется до сотни за 7,4 с и продолжает непринужденный разгон дальше. Максимальная скорость ограничена на отметке 210 км/ч. Скорость в автомобиле не очень ощущается, ведь силовая установка работает очень тихо и плавно. Единственное, что у автоматической коробки передач всего 6 ступеней.

Большой кроссовер расходует 10 л на 100 км в городе Фото: Тарас Брязгунов

Новый Hyundai Palisade действительно приятно удивляет гораздо лучшей экономичностью, чем у предшественника. Паспортный расход топлива — 6,8 л/100 км в смешанном цикле. Во время теста этот показатель составил примерно 10 л на 100 км при преимущественно городской езде — отличный результат для мощного гиганта. Короткие расстояния гибрид преодолевает на электротяге.

Комфорт — на первом месте

Конечно, бездорожье — не основная стихия Hyundai Palisade, но кроссовер получил и систему помощи при спуске, и набор режимов для различных типов дорожного покрытия.

Приоритетом Hyundai Palisade является комфорт: подвеска кроссовера очень мягкая, и даже с 21-дюймовыми дисками большинство неровностей тихо и плавно гасятся. За это приходится расплачиваться ощутимыми кренами кузова в поворотах, хотя критическими их не назовешь.

Подвеска Hyundai Palisade очень мягкая и комфортная Фото: Тарас Брязгунов

Руль Palisade очень легкий — его можно поворачивать двумя пальцами. В спортивном режиме оно становится тяжелее, однако больше информативности ему все же не помешало бы. Конечно, от семейного автомобиля и не стоит ожидать захватывающей управляемости — достаточно того, что кроссовер прилично маневрирует в городских условиях.

Шумоизоляция салона улучшена по сравнению с предыдущей моделью. Ламинированное многослойное стекло теперь установлено как спереди, так и во всех дверях, поэтому неудивительно, что даже на высоких скоростях внутри тихо.

Цена Hyundai Palisade

Новый Hyundai Palisade в Украине стоит от 2 910 200 гривен за базовую версию Elegance, а самая дорогая версия Calligraphy стоит от 3 482 100 гривен. Это немало и больше, чем за предшественника, однако для сегмента больших кроссоверов сейчас такая цена вполне адекватна, а модели премиальных брендов обычно значительно дороже даже в базовой комплектации.

Фары с огромными световыми панелями — самая интересная черта дизайна Palisade Фото: Тарас Брязгунов В тон фарам — и задние фонари кроссовера Фото: Тарас Брязгунов Версия Calligraphy получила 21-дюймовые диски Фото: Тарас Брязгунов

Вердикт Фокуса

Новый Hyundai Palisade второго поколения стал еще более роскошным, и теперь его вполне можно отнести к премиальному сегменту, однако цена кроссовера — не заоблачная. Семейный автомобиль очень просторный и комфортный, а его гибридная установка порадует скромным "аппетитом".

Плюсы Hyundai Palisade:

просторный салон;

богатое оснащение;

экономичная гибридная установка.

Минусы Hyundai Palisade:

в КПП всего 6 ступеней.

Технические характеристики Hyundai Palisade 2026

Тип двигателя бензиновый с турбонаддувом и электрический Количество и расположение цилиндров R4 Объем двигателя 2487 Мощность двигателя, л. с./об/мин. 334 при 5800 Крутящий момент, Нм/об/мин. 460 при 1800-4500 Коробка передач 6-ст. автоматическая Привод полный Расход топлива, л/100 км 6,8 Макс. скорость, км/ч 210 Разгон 0–100 км/ч, с 7,4 Объем топливного бака, л 72

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