Двері як в Rolls-Royce і 650 сил: яким буде найдорожчий електрокар від Hyundai (фото)

Новий Genesis GV90 готують до презентації. Преміальний сімейний електрокросовер від Hyundai матиме дорогий салон і потужну силову установку.

Електромобіль Genesis GV90 дебютує до кінця року, а поки низка його параметрів стали відомі завдяки документам міністерства довкілля Південної Кореї. Про це повідомляє сайт Carscoops.

Задні двері авто відкриваються проти руху Фото: carscoops.com

Великий електрокросовер Genesis GV90 — преміальний побратим Hyundai Ioniq 9 та Kia EV9. Це серійна версія концепту Genesis Neolun 2024 року. Електромобіль завдовжки понад 5 метрів важитиме 3030 кг.

Шпигунські фото підтверджують, що електрокар Genesis GV90 зберігає риси прототипа — характерний "дзьоб" у передній частині, тонкі фари та навіть задні двері, які відкриваються проти руху (як в Rolls-Royce).

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На вибір запропонують версії моделі на 6 та 7 місць. Внутрішнє оздоблення Genesis GV90 2027 буде розкішнішим, а комплектація — багатшою, аніж в побратимів.

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Електрокросовер отримає 657-сильну установку Фото: carscoops.com

Наразі розкрили параметри топової версії Genesis GV90 з повнопривідною 657-сильною установкою та батареєю корисною ємністю 115 кВт∙год. Запас ходу складе 481 км за південнокорейським циклом, що відповідає приблизно 580 км за циклом WLTP.

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