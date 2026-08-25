Шире палитра и больше запас хода: дебютировал недорогой электрокар Renault 5 2027 (фото)

Электромобиль Renault 5 E-Tech прошел первую модернизацию. Компактный хэтчбек получил новое оборудование, а его запас хода теперь достигает 430 км.

Новый Renault 5 2027 модельного года поступает в продажу на европейском рынке. Подробности обновленной модели раскрыли на сайте французского автопроизводителя.

Запас хода Renault 5 достиг 430 км Фото: Renault

Хэтчбек Renault 5 E-Tech не изменился снаружи и внутри и сохраняет оригинальный граненый дизайн в стиле 70-х. Ему расширили цветовую палитру кузова и вариантов внутренней отделки, а также добавили колесные диски с золотистым декором и усовершенствованную беспроводную зарядку смартфонов. Мультимедийную систему дополнили искусственным интеллектом Gemini.

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Основное внимание было уделено силовым установкам. 122-сильному варианту с батареей емкостью 40 кВт∙ч увеличили запас хода до 315 км, а топовая 150-сильная версия с батареей на 52 кВт∙ч теперь может преодолеть 430 км без подзарядки.

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В салоне улучшили отделку Фото: Renault

Кроме того, появился новый доступный электромобиль Renault 5 E-Tech Five мощностью 110 л. с меньшей батареей емкостью 36,5 кВт∙ч. Его запас хода составляет 305 км. А еще добавили специальный режим езды Smart, в котором автомобиль как раз подстраивается под манеру езды водителя.

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