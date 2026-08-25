Ширша палітра і більший запас ходу: дебютував недорогий електрокар Renault 5 2027 (фото)
Електромобіль Renault 5 E-Tech пройшов першу модернізацію. Компактний хетчбек отримав нове обладнання, а його запас ходу тепер сягає 430 км.
Новий Renault 5 2027 модельного року надходить у продаж на європейському ринку. Подробиці оновленої моделі розкрили на сайті французького автовиробника.
Хетчбек Renault 5 E-Tech не змінився зовні та всередині та зберігає оригінальний гранчастий дизайн у стилі 70-х. Йому розширили палітру кольорів кузова та варіантів внутрішнього оздоблення, а також додали колісні диски із золотистим декором і вдосконалену бездротову зарядку смартфонів. Мультимедійну систему доповнили штучним інтелектом Gemini.Важливо
Основну увагу приділили силовим установкам. 122-сильному варіанту з батареєю ємністю 40 кВт∙год збільшили запас ходу до 315 км, а топова 150-сильна версія з батарею на 52 кВт∙год тепер може подолати 430 км без підзарядки.
Крім того, з'явився новий доступний електромобіль Renault 5 E-Tech Five потужністю 110 к. с. із меншою батареєю ємністю 36,5 кВт∙год. Його запас ходу складає 305 км. А ще додали спеціальний режим їзди Smart, в якому авто саме підлаштовується під манеру їзди водія.
До речі, нещодавно розсекретили бюджетний електромобіль Dacia Hipster за 13 000 євро.
Також Фокус розповідав про дешевий міський електрокар Suzuki e Sky.