Ширша палітра і більший запас ходу: дебютував недорогий електрокар Renault 5 2027 (фото)

Електромобіль Renault 5 E-Tech пройшов першу модернізацію. Компактний хетчбек отримав нове обладнання, а його запас ходу тепер сягає 430 км.

Новий Renault 5 2027 модельного року надходить у продаж на європейському ринку. Подробиці оновленої моделі розкрили на сайті французького автовиробника.

Запас ходу Renault 5 сягнув 430 км Фото: Renault

Хетчбек Renault 5 E-Tech не змінився зовні та всередині та зберігає оригінальний гранчастий дизайн у стилі 70-х. Йому розширили палітру кольорів кузова та варіантів внутрішнього оздоблення, а також додали колісні диски із золотистим декором і вдосконалену бездротову зарядку смартфонів. Мультимедійну систему доповнили штучним інтелектом Gemini.

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Основну увагу приділили силовим установкам. 122-сильному варіанту з батареєю ємністю 40 кВт∙год збільшили запас ходу до 315 км, а топова 150-сильна версія з батарею на 52 кВт∙год тепер може подолати 430 км без підзарядки.

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У салоні покращили оздоблення Фото: Renault

Крім того, з'явився новий доступний електромобіль Renault 5 E-Tech Five потужністю 110 к. с. із меншою батареєю ємністю 36,5 кВт∙год. Його запас ходу складає 305 км. А ще додали спеціальний режим їзди Smart, в якому авто саме підлаштовується під манеру їзди водія.

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