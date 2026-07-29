Можна керувати з 16 років: розсекречено дешевий електрокар від Renault за 13000 євро (фото)

Оригінальний концепт Dacia Hipster стане серійним. Компактний бюджетний електромобіль від Renault коштуватиме 13 000 євро.

Новий Dacia Hipster дебютує в 2027 році, проте в інтернет уже потрапили патентні зображення моделі. Їх опублікував сайт L'Argus.

По рендерах видно, що електромобіль Dacia Hipster не сильно зміниться порівняно з торішнім передсерійним концептом. Він вирізняється рубаним дизайном із коротким високим капотом та вертикальними стійками даху. Збережено і стильні піксельні фари та ліхтарі.

Ціна Dacia Hipster складе приблизно 13 000 євро Фото: largus.fr

Dacia Hipster 2027 сягатиме лише 3 м завдовжки і 1,55 м завширшки, але при цьому буде чотиримісним. Аби здешевити електрокар, його салон зроблять значно простішим, аніж у концепту. Не виключено, що навіть кондиціонер стане опцією.

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За попередніми даними, електромобіль Dacia Hipster важитиме приблизно 800 кг та отримає 20-сильний мотор і невелику LFP-батарею. Максимальна швидкість складе 90 км/год, а запас ходу — 150 км. Таким малопотужним авто в низці країн ЄС можна буде керувати з 16 років із правами категорії В1.

Електрокаром можна буде керувати з 16 років Фото: largus.fr

Орієнтовна ціна Dacia Hipster 2027 становитиме 13 000 євро, хоча в деяких країнах урядові субсидії знизять її до 10 000 євро. Отже, це буде найдешевший електромобіль від Renault Group, а основним його суперником стане новий FIAT Multiplina.

До речі, нещодавно дебютував універсал Dacia, який стане дешевшою альтернативою Skoda Octavia.

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