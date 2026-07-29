Можно водить с 16 лет: рассекречен недорогой электрокар от Renault за 13 000 евро (фото)
Оригинальный концепт Dacia Hipster пойдет в серийное производство. Компактный бюджетный электромобиль от Renault будет стоить 13 000 евро.
Новая Dacia Hipster дебютирует в 2027 году, однако в интернет уже попали патентные изображения модели. Их опубликовал сайт L'Argus.
Судя по рендерам, электромобиль Dacia Hipster не претерпит значительных изменений по сравнению с прошлогодним предсерийным концептом. Он отличается лаконичным дизайном с коротким высоким капотом и вертикальными стойками крыши. Сохранены и стильные пиксельные фары и задние фонари.
Dacia Hipster 2027 будет иметь длину всего 3 м и ширину 1,55 м, но при этом станет четырёхместным. Чтобы удешевить электромобиль, его салон сделают значительно проще, чем у концепт-кара. Не исключено, что даже кондиционер станет опцией.
По предварительным данным, электромобиль Dacia Hipster будет весить около 800 кг и получит 20-сильный двигатель и небольшую LFP-батарею. Максимальная скорость составит 90 км/ч, а запас хода — 150 км. Таким маломощным автомо в ряде стран ЕС можно будет управлять с 16 лет с правами категории В1.
Ориентировочная цена Dacia Hipster 2027 составит 13 000 евро, хотя в некоторых странах государственные субсидии снизят её до 10 000 евро. Таким образом, это будет самый дешевый электромобиль от Renault Group, а его основным конкурентом станет новый FIAT Multiplina.
Кстати, недавно состоялся дебют универсала Dacia, который станет более доступной альтернативой Skoda Octavia.
Также Фокус рассказывал о новом компактном электровэне BYD за 13 000 долларов.