Із камерами, телевізорами та комп'ютером: яким був перший Renault Megane 1988 року (фото)
Мало хто знає, що найперший Renault Megane з'явився ще в 1988 році та вразив набором сучасних технологій. Авто отримало комп'ютер, телевізори, регульовану підвіску та камери замість дзеркал.
У наш час Renault Megane відомий як доступне компактне авто, проте найперша версія моделі 1988 року була демонстратором новітніх технологій. Про неї розповіли на сайті Classic Driver.
Серійний Renault Megane прийшов на зміну моделі 19 у 1995 році, проте його прототип з'явився на сім років раніше. На Паризькому автошоу 1988 року продемонстрували концепт Renault Megane, який випередив час.
Renault Megane 1988 року був більшим за усі серійні варіанти моделі — 4,95 м завдовжки при колісній базі 3,11 м. Авто мало продуману аеродинаміку: коефіцієнт лобового опору склав усього 0,21 — це краще, аніж у Tesla Model 3.
Для зручності посадки та висадки двері зробили зсувними, а крісла — поворотними. Усередині встановили чотири окремі сидіння з електроприводом і підставками для відпочинку ніг, а крісло переднього пасажира можна було розвернути.Важливо
Перший Renault Megane отримав обладнання, яке стало звичним у сучасних авто. На його щитку приладів встановили два дисплеї для камер, які заміняли дзеркала заднього виду. Кермо доповнили кнопками управління аудіосистемою.
На центральній панелі з'явився справжній комп'ютер із монітором — прообраз сучасних мультимедійних систем. Оскільки інтернет тоді не існував, то інформацію про авто чи туристичні маршрути отримували з компакт-дисків. Для задніх пасажирів встановили два маленькі телевізори Philips у стелі.
Кришка багажника Renault Megane складалася із двох секцій, причому нижня була висувною шухлядою. Примітно, що авто могло трансформуватися із седана в хетчбек завдяки зсувному задньому склу.
Renault Megane 1988 року отримав 3,0-літровий 250-сильний V6 із турбонаддувом від спорткара Renaul-Alpine A610. Розгін до 100 км/год займав 8,3 с, а максимальна швидкість склала 250 км/год. Автомобіль оснастили роботизованою КПП (без педалі зчеплення) та регульованими амортизаторами.
До речі, нещодавно в США показали маловідомий електромобіль 1918 року із запасом ходу понад 100 км.
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