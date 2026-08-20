Із камерами, телевізорами та комп'ютером: яким був перший Renault Megane 1988 року (фото)

Мало хто знає, що найперший Renault Megane з'явився ще в 1988 році та вразив набором сучасних технологій. Авто отримало комп'ютер, телевізори, регульовану підвіску та камери замість дзеркал.

У наш час Renault Megane відомий як доступне компактне авто, проте найперша версія моделі 1988 року була демонстратором новітніх технологій. Про неї розповіли на сайті Classic Driver.

В авто чудово пропрацьована аеродинаміка Фото: Renault

Серійний Renault Megane прийшов на зміну моделі 19 у 1995 році, проте його прототип з'явився на сім років раніше. На Паризькому автошоу 1988 року продемонстрували концепт Renault Megane, який випередив час.

Седан оснастили 250-сильним V6 із турбонаддувом Фото: Renault

Renault Megane 1988 року був більшим за усі серійні варіанти моделі — 4,95 м завдовжки при колісній базі 3,11 м. Авто мало продуману аеродинаміку: коефіцієнт лобового опору склав усього 0,21 — це краще, аніж у Tesla Model 3.

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На панелі приладів встановили дисплеї камер-дзеркал Фото: Renault

Для зручності посадки та висадки двері зробили зсувними, а крісла — поворотними. Усередині встановили чотири окремі сидіння з електроприводом і підставками для відпочинку ніг, а крісло переднього пасажира можна було розвернути.

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Перший Renault Megane отримав обладнання, яке стало звичним у сучасних авто. На його щитку приладів встановили два дисплеї для камер, які заміняли дзеркала заднього виду. Кермо доповнили кнопками управління аудіосистемою.

Крісла Renault Megane поверталися Фото: Renault

На центральній панелі з'явився справжній комп'ютер із монітором — прообраз сучасних мультимедійних систем. Оскільки інтернет тоді не існував, то інформацію про авто чи туристичні маршрути отримували з компакт-дисків. Для задніх пасажирів встановили два маленькі телевізори Philips у стелі.

Авто оснастили компютером із CD Фото: Renault

Кришка багажника Renault Megane складалася із двох секцій, причому нижня була висувною шухлядою. Примітно, що авто могло трансформуватися із седана в хетчбек завдяки зсувному задньому склу.

Кришка багажника складалася із двох частин Фото: Renault

Renault Megane 1988 року отримав 3,0-літровий 250-сильний V6 із турбонаддувом від спорткара Renaul-Alpine A610. Розгін до 100 км/год займав 8,3 с, а максимальна швидкість склала 250 км/год. Автомобіль оснастили роботизованою КПП (без педалі зчеплення) та регульованими амортизаторами.

До речі, нещодавно в США показали маловідомий електромобіль 1918 року із запасом ходу понад 100 км.

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