У США показали рідкісний електрокар 1918 року: запас ходу більший, ніж в Nissan Leaf (фото)

Не всі знають, що електромобілі випускали понад 100 років тому і вони були досить популярними. Запас ходу деяких моделей перевищував 100 км.

Вінтажний електромобіль Detroit Electric Model 75B засвітився цьогоріч на аукціоні Mecum у Каліфорнії. Його не продали, але цікава модель привернула до себе увагу. Про це пише сайт Inside EVs.

У це важко повірити, але на початку ХХ сторіччя випускали більше електромобілів, ніж у кінці. Особливо популярними вони були в США: станом на 1912 рік там було зареєстровано 38,8 тис. електрокарів.

Авто зовні нагадує карету Фото: Mecum

Понад 100 років тому електромобілі мали низку переваг над бензиновими авто. По-перше, вони заводилися легше, адже для бензинових моделей тоді ще не винайшли електростартер і водіям доводилося послуговуватися "кривим стартером" (крутити пусковий важіль). По-друге, двигуни внутрішнього згоряння були шумними, чадили, та й запах бензину був відчутним. До того ж, під час Першої світової війни електрокари стали купувати активніше через дефіцит пального.

Відео дня

Detroit Electric був наймасовішим виробником електромобілів на початку ХХ сторіччя. Компанія існувала з 1907 по 1939 рік і всього зібрала 13 000 авто, а в кращі часи випускала по 1000-2000 електрокарів на рік. Серед її клієнтів були винахідник Томас Едісон, мільйонер Джон Д. Рокфеллер, дружини Генрі Форда і майбутнього президента США Двайта Ейзенхауера.

У салоні водій сидить напроти пасажирів, а замість керма встановлено важіль Фото: Mecum

Електромобіль Detroit Electric Model 75B зовні нагадує карету, а в його салоні водій та пасажири сидять один напроти одного. Замість керма встановлено спеціальний важіль.

Важливо

Здорожчав у 66 разів за 5 хвилин: перший електрокар Ferrari продали за $40 мільйонів (фото)

Запас ходу Detroit Electric Model 75B сягає 128 км — більший, аніж у найпершого Nissan Leaf (117 км). Він оснащений 42 свинцевими акумуляторами. Утім, авто не дуже швидке: електромотор на 4,3 к. с. (3 кВт) дозволяє розганятися до 32 км/год.

Електрокар оснастили 42 свинцевими акумуляторами

Конкретно цей електрокар Detroit Electric 1918 року відреставрований до ідеального стану та отримав сучасні акумулятори, тому його запас ходу дещо більший.

Раніше Фокус розповідав, що в Києві виявили рідкісну розкішну Tatra 1991 року з пробігом 3000 км.

Також ми писали, що старий Land Rover Defender відродили як електромобіль.