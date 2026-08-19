Стояла 30 років у гаражі: в Україні виявили розкішну Tatra 90-х із пробігом 3000 км (фото)

У Києві знайшли занедбаний седан Tatra 613 1991 року. Рідкісне представницьке авто нетипової конструкції проїхало лише 3000 км.

Tatra 613 доставили до столичного автомузею "Колеса історії". Це одна із найцінніших капсул часу, виявлених в Україні. Про раритетне авто розповів блогер Roma Urraco.

Випустили тільки 903 Tatra 613-3 Фото: Roma Urraco

Седан Tatra 613 — незвична преміальна модель, яку випускали з 1974 по 1996 роки. Як і інші представницькі авто країн соцтабору, він не надходив у вільний продаж, а закуповувався для державних органів і установ, а також силових структур. Усього вручну зібрали тільки 11 009 автомобілів.

Раритетне авто добре збереглося Фото: Roma Urraco

Tatra 613 закуповували і в СРСР. Конкретно це авто третьої серії (Tatra 613-3, їх випустили лише 903 в 1985-1991 роках) спочатку закріпили за одним із торгівельних представництв, а потім передали директору крупного харчового підприємства в Києві. Він не експлуатував машину, тому Tatra 613 простояла понад 30 років у сухому гаражі.

Відео дня

Фото: Roma Urraco

Tatra 613-3 із пробігом 3000 км покрита шаром пилу та бруду, проте дуже добре збереглася зовні та всередині. Авто фактично в заводському стані й має рідні шини.

Важливо

Один із 52: виявлено британський суперкар 90-х за $500 000 із пробігом до 1000 км (фото)

Tatra 613 — особливості та характеристики представницького авто

Tatra 613 — представниця лінійки розкішних легкових моделей чеської марки. Їх особливостями є задньомоторне компонування та двигуни повітряного охолодження. Седан оснащений 3,5-літровим V8 потужністю 168 к. с. та здатен розвинути 190 км/год. Відпускна ціна Tatra 613 на заводі в 1991 році становила 349 тис. крон: за ці гроші можна було купити три "Волги".

Задньомоторна Tatra 613 оснащена 3,5-літровим V8 повітряного охолодження Фото: Roma Urraco

Строгий дизайн Tatra 613 розробили в італійському ательє Vignale. Фінальні версії моделі в 90-х роках отримали клімат-контроль, електропривід сидінь, телевізор та холодильник.

Між іншим, нещодавно у гаражі в США виявили рідкісне авто 1940 року, створене українцем.

Також Фокус розповідав про розкішне та інноваційне купе Cadillac 80-х у Києві.