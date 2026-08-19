Стояла 30 лет в гараже: в Украине обнаружили роскошную Tatra 90-х с пробегом 3000 км (фото)
В Киеве нашли заброшенный седан Tatra 613 1991 года. Редкое представительское авто нетипичной конструкции проехало всего 3000 км.
Tatra 613 доставили в столичный автомузей "Колеса истории". Это одна из самых ценных капсул времени, обнаруженных в Украине. О раритетном авто рассказал блогер Roma Urraco.
Седан Tatra 613 — необычная премиальная модель, выпускавшаяся с 1974 по 1996 годы. Как и другие представительские авто стран социалистического лагеря, он не поступал в свободную продажу, а закупался для государственных органов и учреждений, а также силовых структур. Всего вручную было собрано лишь 11 009 автомобилей.
Tatra 613 закупали и в СССР. Конкретно этот авто третьей серии (Tatra 613-3, их выпустили всего 903 в 1985–1991 годах) сначала закрепили за одним из торговых представительств, а затем передали директору крупного пищевого предприятия в Киеве. Он не эксплуатировал машину, поэтому Tatra 613 простояла более 30 лет в сухом гараже.
Tatra 613-3 с пробегом 3000 км покрыта слоем пыли и грязи, однако очень хорошо сохранилась как снаружи, так и внутри. Автомобиль фактически находится в заводском состоянии и оснащён оригинальными шинами.Важно
Tatra 613 — особенности и характеристики представительского авто
Tatra 613 — представитель линейки роскошных легковых моделей чешской марки. Их отличительными чертами являются заднее расположение двигателя и двигатели с воздушным охлаждением. Седан оснащен 3,5-литровым V8 мощностью 168 к. с. и способен развивать 190 км/ч. Отпускная цена Tatra 613 на заводе в 1991 году составляла 349 тыс. крон: за эти деньги можно было купить три "Волги".
Лаконичный дизайн Tatra 613 был разработан в итальянском ателье Vignale. В 90-е годы последние версии модели были оснащены климат-контролем, электроприводом сидений, телевизором и холодильником.
Кстати, недавно в гараже в США обнаружили редкий автомобиль 1940 года, созданный украинцем.
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