Роскошь и технологии: в Киеве заметили раритетное американское авто 80-х (фото)

В центре Киева сфотографировали редкий купе Cadillac Eldorado 80-х годов. В своё время это была одна из самых роскошных и инновационных моделей на рынке.

Cadillac Eldorado — настоящая редкость в Украине, ведь ни одно поколение этой модели не продавалось на нашем рынке. Фотографии автомобиля были опубликованы на странице rudnes_inst в Instagram.

Купе имеет переднеприводную компоновку Фото: Instagram / rudnes.inst

Cadillac Eldorado выпускался с 1953 по 2002 год и являлся дорогостоящей имиджевой моделью концерна General Motors. Конкретно это купе относится к десятому поколению: такие авто выпускались с 1979 по 1985 год.

По сравнению с предшественниками купе Cadillac Eldorado десятой генерации стало более компактным, хотя это все равно немаленький автомобиль — 5,2 м в длину. Он отличается угловатым дизайном с обилием хрома.

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Cadillac Eldorado достигает 5,2 м в длину Фото: General Motors

Традиционно роскошный Cadillac Eldorado оснащался самыми современными технологиями General Motors. В частности, он стал одной из первых в мире моделей с цифровой приборной панелью и бортовым компьютером.

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Также были доступны центральный замок, климат-контроль, круиз-контроль, система контроля тяги, электроприводы сидений, стеклоподъемников и зеркал. Салон отделывался кожей либо велюром и деревом.

Cadillac Eldorado стал одним из первых автомобилей с цифровой приборной панелью Фото: General Motors

Примечательно, что с 1967 года все Cadillac Eldorado были переднеприводными. Модель десятого поколения комплектовалась бензиновыми шести- и восьмицилиндровыми объемом 4,1, 5,7 и 6,0 л и мощностью до 170 сил, а также 5,7-литровым 105-сильным дизелем. Некоторые двигатели были оснащены системой отключения цилиндров для экономии топлива. Существовали версии с 3-ступенчатой и 4-ступенчатой автоматическими коробками передач.

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