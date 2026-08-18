Звезда 80-х: в Украине заметили культовый недорогой спорткар Nissan (фото)

В Одессе сфотографировали купе Nissan Silvia 1987 года выпуска в хорошем состоянии. Недорогая спортивная модель оснащена 145-сильным турбомотором.

Nissan Silvia четвёртого поколения был довольно массовой моделью, однако до наших дней сохранилось не так уж много этих автомобилей, да и в Украине эта модель официально не продавалась. Снимки спорткара были опубликованы на странице t.o.p.c.a.r.s_u.a в Instagram.

Nissan Silvia S12 оснащен 145-сильным турбодвигателем с четырьмя цилиндрами Фото: Topcars UA

Купе Nissan Silvia — недорогая компактная модель с задним приводом, выпускавшаяся с 1968 по 2002 год. Этот спортивный автомобиль с отличной управляемостью стал культовым среди дрифтеров.

Спортивный автомобиль неплохо сохранился Фото: Topcars UA

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Такой Nissan Silvia S12 выпускался с 1983 по 1988 год и продавался на североамериканском рынке под названием 200 SX. Спорткар с выдвижными фарами предлагался в двух вариантах — как классическое купе и как более практичный трёхдверный лифтбэк. Именно последняя версия и попала на фото.

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Купе оснащено выдвижными фарами Фото: Topcars UA

На различных рынках купе Nissan Silvia S12 предлагалось с четырёх- и шестицилиндровыми бензиновыми двигателями мощностью до 190 сил. Конкретно этот автомобиль оснащен 1,8-литровой турбочетверкой на 145 к.с. и 200 Н∙м. Разгон до 100 км/ч занимает 8 с, а максимальная скорость ограничена на отметке 180 км/ч.

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