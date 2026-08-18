Зірка 80-х: в Україні помітили культовий недорогий спорткар Nissan (фото)

В Одесі сфотографували купе Nissan Silvia 1987 року в гарному стані. Недорога спортивна модель оснащена 145-сильним турбомотором.

Nissan Silvia четвертого покоління був доволі масовим, проте до нашого часу збереглося не так і багато цих авто, та й в Україні модель офіційно не продавалася. Світлини спорткара опублікували на сторінці t.o.p.c.a.r.s_u.a в Instagram.

Nissan Silvia S12 оснащений 145-сильною турбочетвіркою Фото: Topcars UA

Купе Nissan Silvia — недорога компактна модель із заднім приводом, яку випускали з 1968 по 2002 рік. Спортивне авто з гарною керованістю стало культовим серед дрифтерів.

Спорткар непогано зберігся Фото: Topcars UA

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Такий Nissan Silvia S12 випускали з 1983 по 1988 рік і на північноамериканському ринку продавали під назвою 200 SX. Спорткар із висувними фарами пропонували у двох варіантах — як класичне купе і як практичніший тридверний ліфтбек. Саме остання версія і потрапила на фото.

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Купе має висувні фари Фото: Topcars UA

На різних ринках купе Nissan Silvia S12 пропонували з чотирьох- та шестициліндровими бензиновими двигунами потужністю до 190 сил. Конкретно цей автомобіль оснащений 1,8-літровою турбочетвіркою на 145 к. с. та 200 Н∙м. Розгін до 100 км/год займає 8 с, а максимальна швидкість обмежена на позначці 180 км/год.

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