Розкіш і технології: у Києві помітили раритетне американське авто 80-х (фото)

У центрі Києва сфотографували рідкісне купе Cadillac Eldorado 80-х. Свого часу це була одна з найрозкішніших та найбільш інноваційних моделей на ринку.

Cadillac Eldorado — раритет в Україні, адже жодне покоління цієї моделі не продавалося на нашому ринку. Світлини авто опублікували на сторінці rudnes_inst в Instagram.

Купе має передньопривідне компонування Фото: Instagram / rudnes.inst

Cadillac Eldorado випускали з 1953 по 2002 рік і він був недешевою іміджевою моделлю концерну General Motors. Конкретно це купе належить до десятого покоління: такі авто випускали з 1979 по 1985 рік.

Порівняно з попередниками купе Cadillac Eldorado десятої генерації стало компактнішим, хоча це все одно чимале авто – 5,2 м завдовжки. Воно вирізняється кутастим дизайном із великою кількістю хрому.

Cadillac Eldorado сягає 5,2 м завдовжки Фото: General Motors

Традиційно розкішний Cadillac Eldorado отримував найсучасніші технології General Motors. Зокрема, він став однією з перших у світі моделей із цифровим щитком приладів та бортовим комп’ютером.

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Також були доступні центральний замок, клімат-контроль, круїз-контроль, трекшн-контроль, електроприводи сидінь, склопідйомників та дзеркал. Салон оздоблювали шкірою або велюром та деревом.

Cadillac Eldorado став одним із перших авто з цифровим щитком приладів Фото: General Motors

Примітно, що із 1967 року всі Cadillac Eldorado були передньопривідними. Модель десятого покоління комплектували бензиновими шести- та восьмициліндровими. двигунами об’ємом 4,1, 5,7 та 6,0 л та потужністю до 170 сил, а також 5,7-літровим 105-сильним дизелем. Деякі мотори мали систему відключення циліндрів для економії пального. Існували версії з 3-ступінчастою і 4-ступінчастою автоматичними КПП.

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