В США показали редкий электрокар 1918 года: запас хода больше, чем у Nissan Leaf (фото)

Не все знают, что электромобили выпускались более 100 лет назад и были довольно популярны. Запас хода некоторых моделей превышал 100 км.

Винтажный электромобиль Detroit Electric Model 75B был представлен в этом году на аукционе Mecum в Калифорнии. Его не продали, но эта интересная модель привлекла к себе внимание. Об этом пишет сайт Inside EVs.

В это трудно поверить, но в начале XX века выпускалось больше электромобилей, чем в конце. Особенно популярны они были в США: по состоянию на 1912 год там было зарегистрировано 38,8 тыс. электромобилей.

Снаружи автомобиль напоминает карету Фото: Mecum

Более 100 лет назад электромобили обладали рядом преимуществ перед бензиновыми автомобилями. Во-первых, они заводились легче, ведь для бензиновых моделей тогда еще не изобрели электростартер, и водителям приходилось пользоваться "кривым стартером" (крутить пусковой рычаг). Во-вторых, двигатели внутреннего сгорания были шумными, дымили, да и запах бензина был ощутимым. К тому же, во время Первой мировой войны электромобили стали покупать активнее из-за дефицита топлива.

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Detroit Electric был крупнейшим производителем электромобилей в начале XX века. Компания существовала с 1907 по 1939 год и всего собрала 13 000 автомобилей, а в лучшие времена выпускала по 1000–2000 электромобилей в год. Среди её клиентов были изобретатель Томас Эдисон, миллионер Джон Д. Рокфеллер, супруги Генри Форда и будущего президента США Дуайта Эйзенхауэра.

В салоне водитель сидит напротив пассажиров, а вместо руля установлен рычаг Фото: Mecum

Электромобиль Detroit Electric Model 75B внешне напоминает карету, а в его салоне водитель и пассажиры сидят друг напротив друга. Вместо руля установлен специальный рычаг.

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Запас хода Detroit Electric Model 75B составляет 128 км — больше, чем у самого первого Nissan Leaf (117 км). Он оснащён 42 свинцовыми аккумуляторами. Впрочем, автомобиль не очень быстрый: электродвигатель мощностью 4,3 л. с. (3 кВт) позволяет разгоняться до 32 км/ч.

Электромобиль оснастили 42 свинцовыми аккумуляторами

Именно этот электромобиль Detroit Electric 1918 года был отреставрирован до идеального состояния и оснащен современными аккумуляторами, поэтому его запас хода несколько больше.

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