С камерами, телевизорами и компьютером: каким был первый Renault Megane 1988 года (фото)

Мало кто знает, что самый первый Renault Megane появился ещё в 1988 году и поразил набором современных технологий. Автомобиль был оснащён компьютером, телевизорами, регулируемой подвеской и камерами вместо зеркал.

В наши дни Renault Megane известен как доступный компактный автомобиль, однако самая первая версия модели 1988 года стала демонстратором новейших технологий. Об этом рассказали на сайте Classic Driver.

В автомобиле отлично проработана аэродинамика Фото: Renault

Серийный Renault Megane пришел на смену модели 19 в 1995 году, однако его прототип появился на семь лет раньше. На Парижском автосалоне 1988 года был представлен концепт Renault Megane, опередивший своё время.

Седан оснастили 250-сильным V6 с турбонаддувом Фото: Renault

Renault Megane 1988 года был больше всех серийных вариантов модели — 4,95 м в длину при колесной базе 3,11 м. Автомобиль отличался продуманной аэродинамикой: коэффициент лобового сопротивления составил всего 0,21 — это лучше, чем у Tesla Model 3.

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На приборной панели установили дисплеи камер-зеркал Фото: Renault

Для удобства посадки и высадки двери сделали раздвижными, а кресла — поворотными. Внутри установили четыре отдельных сиденья с электроприводом и подставками для ног, а кресло переднего пассажира можно было развернуть.

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Первый Renault Megane получил оборудование, которое стало привычным для современных автомобилей. На его приборной панели установили два дисплея для камер, заменивших зеркала заднего вида. Руль дополнили кнопками управления аудиосистемой.

Сиденья Renault Megane поворачивались Фото: Renault

На центральной панели появился настоящий компьютер с монитором — прообраз современных мультимедийных систем. Поскольку в то время интернета еще не существовало, информацию об автомобиле или туристических маршрутах получали с компакт-дисков. Для задних пассажиров в потолке установили два маленьких телевизора Philips.

Автомобиль оснастили компьютером с CD-приводом Фото: Renault

Крышка багажника Renault Megane состояла из двух секций, причем нижняя представляла собой выдвижной ящик. Примечательно, что автомобиль мог трансформироваться из седана в хэтчбек благодаря сдвижному заднему стеклу.

Крышка багажника состояла из двух частей Фото: Renault

Renault Megane 1988 года получил 3,0-литровый 250-сильный V6 с турбонаддувом от спорткара Renault-Alpine A610. Разгон до 100 км/ч занимал 8,3 с, а максимальная скорость составляла 250 км/ч. Автомобиль был оснащен роботизированной коробкой передач (без педали сцепления) и регулируемыми амортизаторами.

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