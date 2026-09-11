Renault представила новий пікап із повним приводом (фото, відео)

Французька автомобілебудівна корпорація Renault представила повнопривідний пікап Niagara для латиноамериканського ринку, що стане першою з 14 нових моделей Renault, випуск яких заплановано на світовому ринку до 2030 року.

Renault Niagara створено для щоденного використання клієнтами в Латинській Америці, оскільки в його конструкції враховано всі особливості цього регіону, йдеться на сайті компанії.

Водночас він розроблений з урахуванням зростаючого попиту на підвищений комфорт, сучасні технології та високу якість виконання, але зберігає надійність, вантажопідйомність і прохідність, властиві таким пікапам.

Автомобіль вирізняється значними габаритами. Його довжина становить 4,91 м, а висота — 1,72 м. Колісна база — 2,96 м, а дорожній просвіт — до 23,3 см.

Шасі автомобіля оптимізовано для зменшення вібрацій та підвищення стійкості. У пікапі встановлено мультимедійну систему OpenR Link із вбудованими сервісами Google, а також сучасні системи допомоги водієві, які забезпечують плавний хід та високий рівень комфорту.

Видео дня

Зовнішній вигляд Niagara зберіг риси концепткара 2023 року, зокрема великий напис Renault на решітці радіатора та оригінальне освітлення.

Фото: Renault

Просторий салон, який практично повністю повторює кросовер Boreal, із продуманими рішеннями для зберігання речей забезпечує власнику Renault Niagara фірмовий комфорт і зручність, характерні для автомобілів Renault.

Фото: Renault

Пікап оснащений функціональною вантажною платформою місткістю 938 літрів, а його вантажопідйомність становить 654 кг. Також виробники підкреслюють, що характеристики його прохідності та тягові можливості розраховані як на повсякденну експлуатацію, так і на рух по складній місцевості.

Фото: Renault

У деяких версіях трансмісія автоматично регулює тягове зусилля залежно від зчеплення з дорогою, використовуючи інтуїтивно зрозумілу та ергономічну систему керування, розташовану поруч із центральною консоллю.

Niagara пропонуватиметься з бензиновим турбодвигуном 1.3 TCe потужністю 156 к.с. і 270 Нм. Передньопривідна версія отримає 6-ступінчасту механічну коробку передач, а повнопривідна — 6-ступінчастий "робот".

Фото: Renault

Автомобіль пройшов випробування в умовах, що максимально наближені до реальної експлуатації. Випробування проводилися в природному для моделі середовищі: сумарний пробіг склав майже 800 000 кілометрів дорогами Аргентини, Бразилії та Колумбії, а також включав тести в європейських випробувальних центрах Renault.

Фото: Renault

Renault Niagara випробовувався як на дорогах загального користування, так і на бездоріжжі, у найрізноманітніших кліматичних та експлуатаційних умовах.

Вироблятимуть цей автомобіль на заводі Renault Santa Isabel у Кордові (Аргентина), що став спеціалізованим центром з випуску легких комерційних автомобілів (LCV) для країн Латинської Америки. Початковий обсяг виробництва становитиме близько 65 000 одиниць на рік, приблизно 70% з яких призначені для Бразилії. Продажі розпочнуться вже в листопаді 2026 року.

Нагадаємо, наприкінці серпня було представлено найменший кросовер Renault за $13 800.

Також повідомлялося, що відбувся дебют недорогого електромобіля Renault 5 2027.