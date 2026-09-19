Ретро власноруч: українець схрестив BMW 5 Series та ГАЗ-24 "Волга" (фото)

В Україні перетворили BMW 5 Series E34 на клон "Волги" ГАЗ-24. Під капотом седана встановлено потужний V8.

Гібрид BMW 5 Series 1994 року та ГАЗ-24 зареєстрований у Харкові й зараз його виставили на продаж. Інформація про незвичний проєкт з'явилася на Auto.ria.

Автомобілю замінили передню і задню частини Фото: auto.ria.com

Седан BMW 5 Series E34 отримав нові передню і задню частини, які зробили його схожим на ГАЗ-24 "Волга". В авто характерна решітка радіатора, круглі фари та вузькі ліхтарі. Також замінені бампери, крила, капот та кришка багажника.

Салон BMW 5 Series залишився без змін Фото: auto.ria.com

Продавець зазначає, що на тюнінг BMW 5 Series пішло чимало часу та коштів. Із документами на автомобіль усе в порядку, є навіть науково-технічний висновок по проєкту.

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Салон BMW 5 Series фактично залишився без змін. Він обшитий шкірою, а комплектація седана включає двозонний клімат-контроль, люк та акустику з USB-портом.

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Копія "Волги" оснащена 300-сильним V8 Фото: auto.ria.com

Копія "Волги" ГАЗ-24 оснащена 4,4-літровим V8 потужністю 300 к. с., у парі з яким працює 5-ступінчаста механічна КПП. Вказано, що пробіг автомобіля становить 28 тис. км (очевидно, це після переробки авто). Ціна BMW 5 Series — 5000 доларів.

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