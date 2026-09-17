В Японії вироблятимуть незвичний гібрид Mazda і класичного Chevrolet Corvette 60-х (фото)

Chevrolet Corvette першого покоління відтворили в Японії. В основі копії спорткара лежить Mazda MX-5 Miata.

Клон Chevrolet Corvette розроблює японська компанія Mitsuoka, яка спеціалізується на створенні подібних копій ретроавто на базі сучасних моделей. Презентація спорткара відбудеться у листопаді, повідомляє сайт Motor1.

В оздобленні використали чимало хрому Фото: Mitsuoka

Поки ж японський виробник опублікував фото авто, яке назвали Mitsuoka LA1. Кабріолет дуже схожий на Chevrolet Corvette 1961-1962 років. У нього довгий капот, чотири круглі фари та звужена задня частина, а в оздобленні використано чимало хрому. Бампери та колісні диски також витримані у стилі 60-х.

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Утім, копія Chevrolet Corvette значно менша за оригінал, адже збудована на базі Mazda MX-5 Miata нинішнього покоління. Судячи з фото, салон японського родстера не змінювали.

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В основі авто лежить Mazda MX-5 Фото: Mitsuoka

Характеристики Mitsuoka LA1 розкриють під час презентації. Очікується, що клон Chevrolet Corvette збереже силовий агрегат Mazda MX-5. Як відомо, японський спорткар випускають із двигунами об'ємом 1,5 л (130 к. с.) і 2,0 л (184 к. с.) та 6-ступінчастими механічною або автоматичною КПП.

Між іншим, у США створили клон Ferrari 250 GTO 1962 року на базі Mazda MX-5.

Також Фокус писав, що з молотка піде колекція оригінальних тюнінгованих Corvette.