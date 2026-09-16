Потужні та ексклюзивні: на продаж виставили колекцію найоригінальніших Chevrolet (фото)

У США на аукціоні розпродадуть колекцію рідкісних заряджених Chevrolet. Усі вони оснащені потужними V8.

Тюнінг Chevrolet виконало знамените американське ательє Baldwin-Motion. Про автомобілі розповіли на сайті аукціону Mecum.

Chevrolet Corvette Baldwin-Motion GT 1970 року Фото: Mecum

Компанію Baldwin-Motion заснував дилер Chevrolet із Нью-Йорка в 1967 році, аби доопрацьовувати авто. Зазвичай ці спорткари вирізнялися екстравагантним дизайном та мали великі потужні V8.

Chevrolet від Baldwin-Motion випускали невеликими партіями, тому це справжній ексклюзив. Одразу сім цих автомобілів зібрав американський колекціонер Ден Макмайкл і п’ять із них – тюнінговані Corvette.

Chevrolet Corvette Baldwin-Motion Phase III 1974 року Фото: Mecum

Перлина колекції – авангардний Chevrolet Corvette Maco Shark Coupe. Саме таким був концепт Corvette третього покоління і у Baldwin-Motion вирішили випустити його лімітованою серією з 6 авто. Потужність стандартного 5,7-літрового V8 збільшили до 460 сил.

Видео дня

Chevrolet Corvette Motion Can-Am Spyder 1974 року Фото: Mecum

Також продається Chevrolet Corvette 1970 року з 7,4-літровим 535-сильним двигуном і зміненою передньою частиною з фіксованими фарами.

Важливо

Понад 600 сил і капот із вікном: у Києві помітили рідкісний заряджений Corvette (фото)

Єдиний у своєму роді Chevrolet Corvette Baldwin-Motion Phase III 1974 року отримав гоночний 7,0-літровий V8 L88, який після доопрацювання розвиває 600 к. с. Максимальна швидкість становить 306 км/год, а спринт на ¼ милі (402 м) займає 11,5 с.

Chevrolet Camaro Baldwin-Motion 1973 року Фото: Mecum

Крім того, у колекції є два з чотирьох випущених Chevrolet Corvette Motion Can-Am Spyder 1974 року з розширеними крилами, розкішним салоном і величезним 7,6-літровим V8 на 550 сил. Одне авто в ідеальному стані, а от інше потребує реставрації.

Chevrolet Camaro Baldwin-Motion 1983 року Фото: Mecum

А ще з молотка підуть два Chevrolet Camaro Baldwin-Motion. Купе 1973 року отримало 7,4-літровий 513-сильний двигун із боковим вихлопом, а модель 1983 року оснащене 5,0-літровим V8 і гігантським антикрилом.

Між іншим, нещодавно на продаж виставили секретну колекцію рідкісних Chevrolet загальною вартістю 700 000 доларів. Автомобілі не їздили 30 років.

Також Фокус розповідав, що на аукціоні продаватимуть унікальний Ferrari зірки Голлівуду після ДТП. Його оцінили в $20 мільйонів.