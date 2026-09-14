Не їздили 30 років: виявлено секретну колекцію раритетних ретроавто на $700 000 (відео)

У США розпродають колекцію рідкісних спортивних автомобілів. Вони стояли в гаражі з середини 90-х.

За шість авто планують отримати приблизно 700 тисяч доларів. Про знахідку розповіли на Youtube-каналі Backyard Barn Finds.

Колекція має власника, який збирав автомобілі з кінця 70-х і відновив частину з них. На машини збереглася вся оригінальна документація. Утім, із невідомих причин 30 років тому американець перестав їх експлуатувати.

У колекції є один зі 100 випущених кабріолетів Chevrolet Chevelle LS5 1972 року Фото: скриншот / YouTube

Усі авто однієї марки – Chevrolet, причому чотири з них – моделі Chevelle. Найдорожчим є купе Chevrolet Chevelle SS 454 LS6 1970 року з пробігом усього 11,3 тис. км – за нього просять 175 000 доларів. Воно оснащене 7,4-літровим V8 на 450 сил і 3-ступінчастим автоматом і здатне розігнатися до 100 км/год за 5,5 с і розвинути понад 200 км/год.

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Ще один Chevrolet Chevelle LS6 1970 року із механічною КПП вже продали за $125 000. А рідкісний кабріолет Chevrolet Chevelle LS5 1972 року з менш потужним 270-сильним варіантом цього ж двигуна коштує 150 000 доларів. Таких авто виготовили всього 100 і лише 30 з них збереглися до наших днів.

У гаражі зберігаються і культові Chevrolet Corvette та Camaro Фото: скриншот / YouTube

Крім того, у колекції є 6,5-літрові 325-сильні кабріолети Chevrolet Camaro 1969 року ($110 000) та Chevelle 1970 року ($115 000). А ще продається Chevrolet Corvette 1975 року.

Раніше Фокус розповідав, що викрадений Chevrolet Chevelle повернули власнику через 33 роки.

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