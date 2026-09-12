Ціна — від 50 центів: величезну колекцію з 300 ретроавто розпродадуть на аукціоні (відео)
У США на аукціон виставили велику колекцію старовинних авто. Деякі з них продають за символічну суму.
Колекція нараховує три сотні автомобілів, які збирали упродовж кількох десятиріч. Про це повідомляє сайт Carscoops.
Ретроавто зібрала родина Борнів зі штату Колорадо. Нещодавно онук її засновника Даг Борн пішов із життя і його сім'я вирішила розпродати машини.Важливо
Переважна більшість із 300 автомобілів — моделі американського виробництва. Серед них є справжні "старожили" на кшталт Ford Model T 1912 року.
Крім того, зібрано одразу кілька Ford V8 30-х років у різних версіях, старовинні Chevrolet та Plymouth. Є й потужні масл-кари 60-х і 70-х — Chevrolet Bel Air, Mercury Comet, Oldsmobile 98, Pontiac Firebird. А ще родина Борнів зібрала величезну кількість старовинних пікапів та вантажівок різних років і брендів.
Стан автомобілів різний. Частина з них пройшли ґрунтовну реставрацію та мають ідеальний вигляд, а інші — потребують відновлення. Деякі машини перетворилися на купи іржавого металу, тому їх продають із символічною стартовою ціною — від 50 центів.
Раніше Фокус розповідав, що найдорожче американське авто в історії продали за 42,9 мільйона доларів.
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