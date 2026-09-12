Цена — от 50 центов: огромную коллекцию из 300 ретроавто распродадут на аукционе (видео)

В США на аукцион выставили обширную коллекцию старинных автомобилей. Некоторые из них продаются за символическую сумму.

Коллекция насчитывает три сотни автомобилей, которые собирались на протяжении нескольких десятилетий. Об этом сообщает сайт Carscoops.

Коллекцию ретроавто собрала семья Борнов из штата Колорадо. Недавно умер внук её основателя, Даг Борн, и его семья решила продать автомобили.

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Подавляющее большинство из 300 автомобилей — модели американского производства. Среди них есть настоящие "старожилы", такие как Ford Model T 1912 года.

Pontiac Firebird 1974 года

Кроме того, собрано сразу несколько Ford V8 30-х годов в различных модификациях, старинные Chevrolet и Plymouth. Есть и мощные масл-кары 60-х и 70-х годов — Chevrolet Bel Air, Mercury Comet, Oldsmobile 98, Pontiac Firebird. А еще семья Борнов собрала огромное количество старинных пикапов и грузовиков разных годов выпуска и марок.

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Ford Model T 1912 года Ford V8 1933 года Plymouth Coupe 1933 года В коллекции немало винтажных пикапов и грузовиков Chevrolet Bel Air 1964 года Mercury Comet 1964 года

Состояние автомобилей различное. Часть из них прошла тщательную реставрацию и выглядит идеально, а другие — требуют восстановления. Некоторые машины превратились в груды ржавого металла, поэтому их продают по символической стартовой цене — от 50 центов.

Ранее Фокус сообщал, что самый дорогой американский автомобиль в истории был продан за 42,9 миллиона долларов.

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