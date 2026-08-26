Лучшая модель своего времени: в интернете показали роскошное авто Евгения Коновальца (фото)

Командир Сечевых стрельцов Евгений Коновалец ездил на роскошном Packard с двигателем V12, который был одним из самых инновационных авто начала XX века.

Полковник армии УНР Евгений Коновалец, которого недавно перезахоронили в Украине, ездил на представительском американском Packard Twin Six. Это установили эксперты Исторического автоклуба, сообщает Auto-consulting.

Packard Twin Six — инновационная модель начала XX века Фото: RM Sotheby's

На архивной фотографии, сделанной в 1919 году в городе Шепетовка, можно увидеть Евгения Коновальца в окружении соратников в фаэтоне Packard Twin Six первого поколения. Это довольно редкая и дорогая модель. Во время Первой мировой войны несколько таких автомобилей были приобретены в качестве штабных машин для российской армии, и именно один из них оказался у Сечевых стрельцов.

Packard Twin Six стал первым в мире автомобилем, оснащенным двигателем V12

Packard Twin Six дебютировал в 1916 году и стал первым в мире серийным авто с 12-цилиндровым двигателем. 6,9-литровый V12 был создан из двух рядных шестерок. Он развивал 88 к. с. и работал очень тихо и плавно — на блок цилиндров ставили монету на ребро, и она не падала.

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Примечательно, что двигатель, 3-ступенчатую механическую коробку передач и сцепление объединили в один блок. Packard Twin Six 1916 года мог разгоняться до 130 км/ч и считался самым совершенным автомобилем своего времени.

Интерьер автомобиля отделан кожей и деревом Фото: RM Sotheby's

Модель предлагалась с десятью различными вариантами кузова со стандартной или удлинённой колёсной базой. Салон был отделан кожей и деревом. Стартовая цена Packard Twin Six составляла 2700 долларов ($85 000 по современному курсу): за эти деньги в США можно было купить шесть бюджетных Ford T.

Кстати, в центре Киева выставили восстановленные старинные бронеавтомобили Сечевых стрельцов.

Также Фокус писал, что созданный украинцем Packard пошел с молотка за 4 миллиона долларов.