Найкраща модель свого часу: в інтернеті показали розкішне авто Євгена Коновальця (фото)

Командир Січових стрільців Євген Коновалець послуговувався розкішним Packard із двигуном V12, який був одним із найбільш інноваційних авто початку ХХ сторіччя.

Полковник армії УНР Євген Коновалець, якого нещодавно перепоховали в Україні, використовував представницький американський Packard Twin Six. Це встановили експерти Історичного автоклубу, повідомляє Auto-consulting.

Packard Twin Six — інноваційна модель початку ХХ сторіччя Фото: RM Sotheby's

На архівному фото, зробленому в 1919 році у місті Шепетівка, можна побачити Євгена Коновальця в оточенні побратимів у фаетоні Packard Twin Six першого покоління. Це доволі рідкісна і недешева модель. Під час Першої світової війни кілька таких авто придбали в якості штабних машин для російської армії і саме одне з них опинилося у Січових стрільців.

Packard Twin Six першим у світі отримав двигун V12

Packard Twin Six дебютував у 1916 році та став першим у світі серійним авто із 12-циліндровим двигуном. 6,9-літровий V12 створили із двох рядних шісток. Він розвивав 88 к. с. та працював дуже тихо і плавно — на блок циліндрів ставили монету на ребро і вона не падала.

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Примітно, що мотор, 3-ступінчасту механічну КПП та зчеплення об'єднали в один блок. Packard Twin Six 1916 року міг розганятися до 130 км/год і вважався найдосконалішим авто свого часу.

Інтер'єр авто оздоблений шкірою і деревом Фото: RM Sotheby's

Модель пропонували із десятьма різними кузовами зі стандартною або подовженою колісною базою. Салон був оздоблений шкірою і деревом. Стартова ціна Packard Twin Six становила 2700 доларів ($85 000 за сучасним курсом): за ці гроші в США можна було купити шість бюджетних Ford T.

До речі, у центрі Києва виставили відновлені старовинні бронеавтомобілі Січових стрільців.

Також Фокус писав, що створений українцем Packard пішов із молотка за понад 4 мільйони доларів.