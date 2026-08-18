У Києві перепоховали Євгена Коновальця: як пройшла церемонія і що сказав Зеленський (відео)

Президент України Володимир Зеленський повідомив про церемонію перепоховання першого очільника Організації українських націоналістів (ОУН) Євгена Коновальця. Церемонія відбулась на Національному військовому меморіальному кладовищі під Києвом і не переривалась навіть на час повітряної тривоги. Як відбулось перепоховання політичного та військового діяча, якого 88 років тому підірвав агент Радянської Росії?

Церемонія переховання Євгена Коновальця відбулась опівдні 19 серпня, ідеться у повідомленні Зеленського на сторінці Facebook. О 12:30 19 серпня з'явились кадри з Національного військового меморіального кладовища. Бачимо, що окрім президента, шану полеглому бійцю за незалежність України прийшли віддати інші українські політики та військові. Серед них — глава ОП Кирило Буданов, прем'єр-міністр Сергій Корецький, спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук, в.о. глави Міноборони Євген Хмара, глава Міністерства ветеранів Віталій Кім тощо. Навпроти цивільних політиків вишикувалась шеренга топофіцерів ЗСУ — головнокомандувач Михайло Драпатий та керівники відомих бригад та родів військ ЗСУ.

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Під час церемонії лунав сигнал повітряної тривоги, але перепоховання не спинили, ідеться у матеріалі медіа УНІАН. У перші хвилини почесний караул опустив на труну Коновальця український державний прапор. За кілька хвилин прапор згорнули, офіцер урочисто передав його до рук президента. Під час церемонії лунав урочистий марш, а військові зняли головні убори та схилили голови для вшанування діяча, який віддав життя на незалежність України. Далі пролунав кількахвилинний виступ Зеленського: згадали про минулі спроби українців відновити незалежність, які не реалізуватись багато років тому.

"Ми повертаємо додому видатного сина Українського народу. Вже ніхто не прибере з Києва синьо-жовті прапори, і тільки Україна обиратиме собі національний шлях. Зараз, пам’ятаючи українську визвольну боротьбу, ми всі абсолютно точно знаємо, яких помилок не можна допускати", — сказав Зеленський, говорячи про зосередження уваги та зусиль й про національні орієнтири.

Перепоховання Коновальця на Національному військовому меморіальному кладовищі — це тимчасовий етап влаштування пам'яті очільника ОУН: згодом прах перенесуть на Пантеон Героїв у Києво-Печерській лаврі.

Євген Коновалець — біографія та перепоховання

Євген Коновалець (1891-1938) — полковник армії Української народної республіки, командир Січових Стрільців, очільник Організації українських націоналістів (ОУН). Перед очоленням ОУН — керував Українською військовою організацією (УВО), яка вела підпільну боротьбу з польською окупацією на заході України. 47-річний Коновалець загинув 88 років тому, 23 травня 1938 року, внаслідок вибуху бомби, закладеної агентом спецслужб СРСР Павлом Судоплатовим.

Фокус писав про початок процедури перепоховання Коновальця та повернення його праху в Україну. 11 серпня директор Українського інституту національної пам'яті (УІНП) Олександр Алфьоров повідомив про ексгумацію праху на кладовищі Нідерландів. З'ясувалось, що процедура почалась у січні 2026 року: узгоджували питання з владою нідерландського міста Роттердаму, у якому на кладовищі Кросвейк поховали Коновальця 88 років тому. Алфьоров опублікував низку фото з місця подій та подякував посадовцям, дотичним до перепоховання. Окрім імені президента, ішлося про главу ОП Кирила Буданова, заступниці глави ОП Ірині Верещук, МЗС України тощо.

Зазначимо, Україна провела переховання інших героїв боротьби за незалежність. Зокрема, у липні відбулась церемонія щодо Андрія Мельника: його перепоховала на національному кладовищі. Поруч з Мельником — місце поховання його дружини Софії Мельник-Федак, відомо науковиці. У мережі виникла хвиля незгоди через вигляд могили Софії, і щоб розв'язати дилему уряд видав нову постанову, розповів Фокус.

Нагадуємо, медіа писали про реакцію деяких політиків Польщі на події в Україні та на українських біженців, які опинились за кордоном.