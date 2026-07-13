"Трагічний фанатизм" та війна: у Польщі українців призовного віку хочуть відправити додому (відео)

Міністр оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш висловився щодо українців, які прибули до його країни через напад Росії на Україну. Як сказав Косиняк-Камиш, частину з них справді слід відправити додому, якщо вони є придатними для захисту батьківщини. Разом з тим, є проблеми з іншими категоріями людей, які отримали статус ЄС як втікачі від війни.

Польський посадовець висловився про українців під час пресконференції після візиту в Україну 11 липня, коли Польща відзначає День Волинської трагедії. Розмову з журналістами транслювали в YouTube-каналі медіа TVP Info. Серед іншого, його спитали про Україну — про те, чи можливий вступ у ЄС та як він ставиться до інших проблем, які стосуються українців.

Польща та Україна — заяви Косиняк-Камиша про українців

"Усі молоді, придатні українці повинні бути в Україні та служити своїй країні там", — сказав Косиняк-Камиш.

Міністр оборони Польщі тако ж зауважив, що "не все гаразд" з українцями, які приїздять у країну на дорогих машинах і потім роблять шкоду у заповідних природних зонах. Крім того, є історичні питання, які слід розв'язати: серед них — трагедія на Волині, зауважив політик. В цілому посадовець розкритикував позицію польського політика Брауна, який намагається вигнати усіх українців з Польщі попри те, що в Україні і далі триває війна та гинуть жінки й діти. Косиняк-Камиш заявив, що поляки могли отримати Нобелівську премію миру, бо прийняли у себе 3 млн українців, але втратили цю можливість і можуть мати такі ж проблеми, як перед Другою світовою війною, коли втратили свою країну.

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"Сьогодні цей фанатизм, який спалахнув у Брауна, просто переріс у щось дуже небезпечне. Це вже відбувалося в Польщі до Другої світової війни. Чим це закінчилося для Польщі? Це закінчилося трагічно", — підсумував міністр оборони.

Польща та Україна — деталі

У липні між Польщею та Україною загостились відносини на тлі відзначення Дня Волинської трагедії, який відзначається 11 липня. При цьому міністр оборони та інші посадовці зробили інші заяви щодо військової допомоги українцям. Серед іншого, згадали про старі радянські літаки МіГ-29, які Варшава пообіцяла передати Києву в обмін на технології виробництва дронів. Згодом з'ясувалось, літаки не відправлятимуть. Медіа розповіли, що українські військові побачили, що літаки у надто поганому стані і літати на них не можливо, й тому Україна відмовилась від них.

Інша тема, яка стосується російсько-української війни, — можливість виготовлення ракет Patriot на заводі, який збудують у Польщі після отримання відповідної ліцензії США. Угода про ліцензію з'явилась у травні 2026 року, а у липні на саміті НАТО американський президент Дональд Трамп заявив, що може надати такий же дозвіл українцям. Військові аналітики розповіли, що насправді Україна може долучитись до виготовлення цих ракет у Польщі або будувати власне підприємство. За одними оцінками, перші ракети надійдуть через півтора року, за іншими — за кілька місяців.

Нагадуємо, Косиняк-Камиш висловився щодо ракет Patriot, які збивають балістику РФ над Києвом, а не над Варшавою. Тим часом західні медіа розповіли про плани РФ напасти на Польщу провівши дронову атаку, гібридну спецоперацію та пряме вторгнення.