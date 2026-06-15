Україна не отримає обіцяні МіГ-29: "не поділились" технологіями БпЛА, — Міноборони Польщі

Заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик заявив, що Україна найближчим часом не отримає польські винищувачі МіГ-29, попри домовленості, укладені в грудні 2025 року. З'ясувалось, що причина гальмування процесу — проблеми з технологій безпілотників, які Київ мав надати Варшаві, але не надав. Заява Томчика пролунала на тлі скандалу щодо УПА, який розгорівся у червні 2026 року.

У ефірі польського радіо Zet Цезарій Томчик розповів про перебіг домовленостей щодо надання Україні 35-річних винищувачів МіГ-29, яких потребує українська армія. З його слів, процес пригальмував, оскільки триває "діалог", а Варшава не отримала того, що їй пообіцяли.

МіГ-29 від Польщі — Томчик про гамальмування процесу див. з 23:40

Ведучий Zet поцікавився, чи Польща вже отримала від України безпілотні технології, в обмін на які поляки мали передати застарілі МіГ-29. У відповідь представник Міноборони заявив, що процес загальмував. З його слів, українці не виконали те, що пообіцяли, тому Варшава не передає винищувачі, які потрібні ЗСУ для боротьби з ЗС РФ.

"Ми не передавали, запам'ятаймо, Україні МіГів. Ми домовилися з українською стороною про трансфер технологій. Якщо це питання буде узгоджено, то ця справа завершиться успіхом. Доти, доки цього не буде, [передачі не буде]", — сказав Томчик.

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Після цього представник Міноборони Польщі зауважив, що в угоді прямо не ідеться "технологія в обмін на літаки". Питання полягає в тому, що Польща хотіла б розвиватиме власне виробництво дронів і сподівалась отримати українські напрацювання. Переговори на сьогодні все ще тривають, і коли питання передавання технологій вирішать, то "МіГи передадуть Україні", додав посадовець.

МіГ-29 від Польщі — деталі

Міноборони України, інші представники української влади та армії поки не коментували заяву Томчика. Тим часом аналітики порталу Defense Express навели деякі деталі домовленостей. З'ясувалось, що у лютому 2026 році Україна та Польща підписали "лист про наміри", після чого мала б початись співпраця, з якою, як тепер зрозуміло, не все гаразд. На думку аналітиків, з одного боку, може іти мова про звичайні формальності, з іншого, — "про конфлікт інтересів". Уточнюється, що з наданням МіГ-29 пов'язане отримання F-35, але це розтягнутий процес, тому не ясно, який зв'язок зі старими польськими літаками. Крім того, ідеться про МіГ-29, у яких завершився час експлуатації і які не можуть використовуватись польськими Збройними силами. Тому викликає питання рівнозначність обміну на сучасні технології, ідеться у матеріалі.

"Не варто забувати, що вітчизняні підприємства мають можливості для ремонту та навіть певної модернізації радянських винищувачів", — пояснили на DE.

Зазначимо, у грудні 2025 року Збройні сили Польщі повідомили, що готові передати Україні старі винищувачі МіГ-29. При цьому ішлося про те, що Польща тим часом отримає від США сучасніші винищувачі F-35 і також навчально-бойові літаки FA-50. В цілому Варшава володіє 14 МіГ-29, а у січні 2026 року в Міноборони Польщі сказали, що можуть передати до дев'яти літаків. Тим часом у травні 2026 року перші три F-35 вже прибули на польську військову базу, розповіли на порталі Janes:.

Нагадуємо, влітку 2026 року Міноборони України повідомило про початок виробництва українських КАБів, які запускатимуть з МіГ-29 та інших літаків по позиціях ЗС РФ. У червні 2026 року у Польщі здійнявся скандал через рішення президента України Володимира Зеленського присвоїти ім'я "Героїв УПА" підрозділу Сил спецоперацій.