Польща готова передати Україні МіГ-29: які військові технології хоче отримати Варшава

Повітряні сили України можуть отримати додаткову партію винищувачів МіГ-29 польських збройних сил, оскільки літаки застарілі і їх замінять новішими, повідомили військові. Рішення не ухвалили остаточно та ведуть перемовини, оскільки ідеться про отримання українських військових технологій в обмін на літаки.

Винищувачі МіГ-29 вичерпали термін служби, тому їх не планують модернізувати, а натомість передадуть Україні, ідеться у дописі Генштабу Збройних сил Польщі. У Варшаві сподіваються в обмін на літаки отримати українські технології виготовлення безпілотників та ракета.

Заява польського командування з'явилась близько 20 год 9 грудня. Уточнюється, що надання МіГ-29 відбувається у межах програми НАТО щодо підтримки України та щодо модернізації авіапарку Польщі, який використовуватиме F-16 та FA-50. Додається, що переговори ще тривають, остаточного рішення немає, а надання збройних технологій — це компенсація за втрату військової техніки та розвиток співпраці між країнами.

Відео дня

"З Україною тривають переговори щодо передачі літаків МІГ-29. Остаточне рішення ще не прийнято. Одночасно, у зв'язку з передачею літаків, тривають переговори з Україною щодо надання Польщі окремих технологій безпілотників та ракет", — вказано у заяву генштабу Польщі.

Авіація ЗСУ - заява Польщі про додаткові МіГ-29 Фото: Скриншот

Авіація ЗСУ — що відомо про МіГ-29 та допомогу Польщі

Раніше Фокус писав про особливості МіГ-29 і про те, як його використовують Повітряні сили ЗСУ під час великої війни.

МіГ-29 — багатоцільовий винищувач 4 покоління, який здійснив перший політ у 80-ті роки минулого століття. Основні характеристики: швидкість до 2450 км/год, максимальна висота — до 18 км, радіус роботи — до 700 км, фізичні розміри — довжина 17 м, ширина 5 м, розмах крил 11 м. Літак має шість точок підвісу і може нести сумарно 6 тонн озброєння — ракет "повітря-повітря", "повітря-земля" (Р-60, Р-27, Р-73). Після початку вторгнення Україна модернізувала МіГ-29 і винищувач отримав можливість використовувати західні ракети — AGM-88 HARM, AIM-9 Sidewinder, JDAM.

Зазначимо, з початку великої війни Польща вже передала партію винищувачів МіГ-29. Станом на 2022 рік сусідня країна мала близько 28 літаків, написали на порталі Army Recognition весною 2025 року. У 2023 Україні передали 14 винищувачів, і очікувалось, що передадуть решту, отримавши натомість сучасніші літаки у межах членства в НАТО. Також вказується, що з 28 МіГ-29 22 од. — бойові винищувачі МіГ-29А, а ще шість — навчальні, а заміна — це F-35 Lightning II (Lockheed Martin) та FA-50 Fighting Eagle (KAI, Південна Корея).

Взимку 2025 року на порталі Forbes повідомили про використання МіГ-29 для удару по бліндажу ЗС РФ на лінії фронту. Літак запустив ракету Hammer, яка влучила по цілі у районі Олешок на окупованій частині Херсонської області.

Нагадуємо, у грудні ГУР Міноборони розповіло про спецоперацію в Криму, внаслідок якої ЗС РФ втратили літак МіГ-29.