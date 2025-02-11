МіГ-29 ЗСУ за допомогою авіабомб Hammer знищив піхоту РФ, що сховалася в бліндажі, — Forbes

Проблема для росіян полягала в тому, що безпілотник спостерігав, як ЗС РФ шукали укриття. Росіяни були помітні в інфрачервоному прицілі дронів.

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Днями загін із приблизно десяти російських піхотинців в Олешках Херсонської області опинився в підземному переході, який був перетворений на підземну базу. База з бетонним дахом і земляними стінами могла б укрити росіян від українських дронів, які знаходяться по всій 1000-кілометровій лінії фронту. Про це пише Forbes.

Проблема для росіян полягала в тому, що безпілотник спостерігав, як вони шукали укриття. Росіяни були помітні в інфрачервоному прицілі дронів.

Незабаром після того, як загін зайшов на свою базу, винищувач МіГ-29 ВПС України з 40-ї тактичної авіаційної бригади скинув дві кореговані бомби Hammer французького виробництва в підземний перехід. Обидві бомби влучили у вхід із точністю до метрів.

Неясно, скільки саме росіян перебувало всередині бункера в момент удару. Також неясно, скільки з них могли вижити. Але можна уявити, якими будуть наслідки удару бомбами вагою 250 кг. Миттєва ліквідація російського піхотного загону не буде великою новиною, але для Олешек це можна вважати великою подією.

Основні бойові дії в Херсонській області після боїв у Кринках були надзвичайно жорстокими, навіть на загальному тлі повномасштабного вторгнення в Україну. Російські безпілотники та артилерія також регулярно атакують українських мирних жителів у Херсоні, наприклад, коли ті йдуть на роботу або на ринок.

Нещодавно російський безпілотник убив чоловіка в Бериславі, за 48 км на схід від Херсона.

"Він помер на місці від отриманих поранень", — повідомив Український центр оборонних стратегій.

У певному сенсі подвійний удар по російському піхотному загону був помстою за незліченні смерті мирних жителів. Це було очевидне застосування цінних ударних можливостей українських ВПС — колишніх європейських і колишніх радянських військових літаків, які були модифіковані для встановлення високоточних боєприпасів західного виробництва, таких як розумні бомби AASM Hammer.

Україна отримує всього 50 Hammer на місяць від Франції та має використовувати їх обачно. Але десяток російських піхотинців у підземному переході, без шансів на втечу і з невеликими шансами на виживання, ймовірно, вартий двох Hammer.

Нагадаємо, що Mirage 2000 збили до десяти "Шахедів": винищувачі довели свою ефективність.

Також повідомлялося, що пілоти ЗС РФ створюють пастки для української техніки з особовим складом, вдаючись до тактики "засідок".