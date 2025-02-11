"РЭБ ему не страшен": российские пилоты прибегают к тактике "засад", — боец ВСУ

Защитник Евгений Алхимов сообщил, что Россия концентрирует усилия на перерезании логистики. Пока вражеские штурмовики пытаются продвигаться на передовой, пилоты прибегают к хитрости.

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Пока российские штурмовики пытаются продвигаться на Торецком направлении, пилоты ВС РФ создают ловушки для украинской техники с личным составом. Об этом в эфире телеканала "Киев" 11 февраля рассказал военнослужащий 28-й отдельной механизированной бригады Евгений Алхимов.

Он сообщил, что ВС РФ ежедневно проводят штурмовые действия. Обычно речь идет о штурмах малыми группами, но недавно также были механизированные штурмы и с применением авиации.

"Враг концентрирует свои усилия довольно значительные на перерезании нашей логистики", — подчеркнул защитник.

Он проинформировал, что для этого враг прибегает к тактике "засад".

"Пилот сажает дрон на дорогу, где могут передвигаться наши военные на транспорте, ждет, пока транспорт какой-то будет проезжать, за метров 30-50 поднимает дрон (он на оптоволокне, поэтому РЭБ ему не страшен и картинка достаточно хорошая) и пытается атаковать уже", — пояснил Алхимов.

По его словам, противодействие таким БПЛА — стрелковое оружие. Поэтому в экипажах ВСУ есть дополнительные стрелки, задача которых — отслеживать именно такие беспилотники.

Напомним, генерал-лейтенант Сергей Наев назвал условие, при котором ВСУ могут выйти на границы 1991 года и даже создать буферную зону вокруг Украины.

11 февраля ВСУ нанесли массированный удар по России. В частности, в Саратовской области БПЛА могли быть нацелены на мощный нефтеперерабатывающий завод, на котором, среди прочего, выпускают топливо для самолетов.