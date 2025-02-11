"РЕБ йому не страшний": російські пілоти вдаються до тактики "засідок", — боєць ЗСУ

Захисник Євген Алхімов повідомив, що Росія концентрує зусилля на перерізані логістики. Поки ворожі штурмовики намагаються просуватись на передовій, пілоти вдаються до хитрощів.

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Поки російські штурмовики намагаються просуватися на Торецькому напрямку, пілоти ЗС РФ створюють пастки для української техніки з особовим складом. Про це в ефірі телеканалу "Київ" 11 лютого розповів військовослужбовець 28-ї окремої механізованої бригади Євген Алхімов.

Він повідомив, що ЗС РФ щодня проводять штурмові дії. Зазвичай йдеться про штурми малими групами, але нещодавно також були механізовані штурми й із застосуванням авіації.

"Ворог концентрує свої зусилля досить значні на перерізанні нашої логістики", — підкреслив захисник.

Він проінформував, що для цього ворог вдається до тактики "засідок".

"Пілот саджає дрон на дорогу, де можуть пересуватися наші військові на транспорті, чекає, поки транспорт якийсь буде проїжджати, за метрів 30-50 підіймає дрон (він на оптоволокні, тому РЕБ йому не страшний і картинка досить хороша) і намагається атакувати вже", — пояснив Алхімов.

З його слів, протидія таким БПЛА — стрілецька зброя. Тому в екіпажах ЗСУ є додаткові стрільці, задача яких — відстежувати саме такі безпілотники.

Нагадаємо, генерал-лейтенант Сергій Наєв назвав умову, за якої ЗСУ можуть вийти на кордони 1991 року і навіть створити буферну зону навколо України.

11 лютого ЗСУ завдали масованого удару по Росії. Зокрема, у Саратовській області БПЛА могли бути націлені на потужний нафтопереробний завод, на якому, серед іншого, випускають паливо для літаків.