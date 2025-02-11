МиГ-29 ВСУ с помощью авиабомб Hammer уничтожил пехоту РФ, спрятавшуюся в блиндаже, — Forbes

Проблема для россиян заключалась в том, что беспилотник наблюдал, как ВС РФ искали укрытие. Россияне были заметны в инфракрасном прицеле дронов.

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На днях отряд из примерно десяти российских пехотинцев в Алешках Херсонской области оказался в подземном переходе, который был превращен в подземную базу. База с бетонной крышей и земляными стенами могла бы укрыть россиян от украинских дронов, которые находятся по всей 1000-километровой линии фронта. Об этом пишет Forbes.

Проблема для россиян заключалась в том, что беспилотник наблюдал, как они искали укрытие. Россияне были заметны в инфракрасном прицеле дронов.

Вскоре после того, как отряд зашел на свою базу, истребитель МиГ-29 ВВС Украины из 40-й тактической авиационной бригады сбросил две планирующие бомбы Hammer французского производства в подземный переход. Обе бомбы попали во вход с точностью до метров.

Неясно, сколько именно россиян находилось внутри бункера в момент удара. Также неясно, сколько из них могли выжить. Но можно представить, какими будут последствия удара бомбами весом 250 кг.

Мгновенная ликвидация российского пехотного отряда не будет большой новостью, но для Алешек это можно считать крупным событием.

Основные боевые действия в Херсонской области после боев в Крынках были необычайно жестокими, даже на общем фоне полномасштабного вторжения в Украину. Российские беспилотники и артиллерия также регулярно атакуют украинских мирных жителей в Херсоне, например когда те идут на работу или на рынок.

Недавно российский беспилотник убил мужчину в Бериславе, в 48 км к востоку от Херсона.

"Он скончался на месте от полученных ранений", — сообщил Украинский центр оборонных стратегий.

В некотором отношении двойной удар по российскому пехотному отряду был местью за бесчисленные смерти мирных жителей. Это было очевидное применение ценных ударных возможностей украинских ВВС — бывших европейских и бывших советских военных самолетов, которые были модифицированы для установки высокоточных боеприпасов западного производства, таких как умные бомбы AASM Hammer.

Украина получает всего 50 Hammer в месяц от Франции и должна использовать их осмотрительно. Но десяток российских пехотинцев в подземном переходе, без шансов на побег и с небольшими шансами на выживание, вероятно, стоит двух Hammer.

Напомним, что Mirage 2000 сбили до десяти "Шахедов": истребители доказали свою эффективность.

Также сообщалось, что пилоты ВС РФ создают ловушки для украинской техники с личным составом, прибегая к тактике "засад".