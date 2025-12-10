Польша готова передать Украине МиГ-29: какие военные технологии хочет получить Варшава

Воздушные силы Украины могут получить дополнительную партию истребителей МиГ-29 польских вооруженных сил, поскольку самолеты устаревшие и их заменят более новыми, сообщили военные. Решение не приняли окончательно и ведут переговоры, поскольку речь идет о получении украинских военных технологий в обмен на самолеты.

Истребители МиГ-29 исчерпали срок службы, поэтому их не планируют модернизировать, а вместо этого передадут Украине, говорится в заметке Генштаба Вооруженных сил Польши. В Варшаве надеются в обмен на самолеты получить украинские технологии изготовления беспилотников и ракет.

Заявление польского командования появилось около 20 часов 9 декабря. Уточняется, что предоставление МиГ-29 происходит в рамках программы НАТО по поддержке Украины и по модернизации авиапарка Польши, который будет использовать F-16 и FA-50. Добавляется, что переговоры еще продолжаются, окончательного решения нет, а предоставление технологий — это компенсация за потерю военной техники и развитие сотрудничества между странами.

"С Украиной продолжаются переговоры по передаче самолетов МИГ-29. Окончательное решение еще не принято. Одновременно, в связи с передачей самолетов, продолжаются переговоры с Украиной о предоставлении Польше отдельных технологий беспилотников и ракет", — указано в заявление генштаба Польши.

Авиация ВСУ - заявление Польши о дополнительных МиГ-29 Фото: Скриншот

Авиация ВСУ — что известно о МиГ-29 и помощи Польше

Ранее Фокус писал об особенностях МиГ-29 и о том, как его используют Воздушные силы ВСУ во время большой войны.

МиГ-29 — многоцелевой истребитель 4 поколения, который совершил первый полет в 80-е годы прошлого века. Основные характеристики: скорость до 2450 км/ч, максимальная высота — до 18 км, радиус работы — до 700 км, физические размеры — длина 17 м, ширина 5 м, размах крыльев 11 м. Самолет имеет шесть точек подвеса и может нести суммарно 6 тонн вооружения — ракет "воздух-воздух", "воздух-земля" (Р-60, Р-27, Р-73). После начала вторжения Украина модернизировала МиГ-29 и истребитель получил возможность использовать западные ракеты — AGM-88 HARM, AIM-9 Sidewinder, JDAM.

Отметим, с начала большой войны Польша уже передала партию истребителей МиГ-29. По состоянию на 2022 год соседняя страна имела около 28 самолетов, написали на портале Army Recognition весной 2025 года. В 2023 году Украине передали 14 истребителей, и ожидалось, что передадут остальные, получив взамен более современные самолеты в рамках членства в НАТО. Также указывается, что из 28 МиГ-29 22 ед. — боевые истребители МиГ-29А, а еще шесть — учебные, а замена — это F-35 Lightning II (Lockheed Martin) и FA-50 Fighting Eagle (KAI, Южная Корея).

Зимой 2025 г. на портале Forbes сообщили об использовании МиГ-29 для удара по блиндажу ВС РФ на линии фронта. Самолет запустил ракету Hammer, попавшую по цели в районе Олешек на оккупированной части Херсонской области.

Напоминаем, в декабре ГУР Минобороны рассказало о спецоперации в Крыму, в результате которой ВС РФ потеряли самолет МиГ-29.