Україна створила першу власну КАБ: Федоров заявив про новий етап у війні

Міністр оборони України Михайло Федоров повідомив про завершення розробки першої української керованої авіаційної бомби. За його словами, вона вже пройшла випробування та готова до бойового застосування.

Україна продовжує розвивати власні high tech-рішення для фронту. Один із учасників платформи Brave1 створив першу українську керовану авіаційну бомбу, яка вже пройшла всі необхідні випробування та готова до бойового застосування, повідомив Михайло Федоров у Telegram 18 квітня.

"Розробка тривала 17 місяців. Українська КАБ має унікальну конструкцію та створена з урахуванням реалій сучасної війни. Це не копія західних чи радянських рішень, а власна розробка українських інженерів для ефективного ураження укріплень, командних пунктів та інших цілей ворога на десятки кілометрів углиб після пуску", — зазначив Федоров.

Бойова частина нової авіаційної бомби становить 250 кілограмів. Міністерство оборони вже закупило першу експериментальну партію цього озброєння. Наразі українські пілоти відпрацьовують бойові сценарії та адаптують використання нового засобу в умовах реальної війни.

"Україна переходить від імпорту окремих рішень до створення власної high tech-зброї, яка системно посилює Сили оборони та дає технологічну перевагу на полі бою. Незабаром українські КАБи працюватимуть по цілях ворога. Масштабуємо рішення, які збільшують дальність і точність ураження та змінюють правила сучасної війни", — наголосив Федоров.

