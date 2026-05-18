"Можна і покусувати, і кусати": Пєсков спробував пояснити, чому РФ не застосовує ядерну зброю після ударів по Москві

Речник Путіна прокоментував можливе застосування ядерної зброї після масштабної атаки по Москвi. У Кремлі заявили, що "ядерне стримування" полягає у неможливості загрожувати існуванню ядерної держави.Дмитро Пєсков прокоментував питання про можливе застосування ядерної зброї після однієї з наймасштабніших атак по території Росії та Москви. У Кремлі заявили, що "ядерне стримування" полягає у неможливості загрожувати існуванню ядерної держави.

Після нічних атак по території Росії один із кремлівських пропагандистів, Павел Зарубін, поставив речнику російського диктатора Володимира Путіна Пєскову запитання, яке фактично стосувалося можливості застосування Росією ядерної зброї проти України, повідомили росЗМІ з посиланням на заяву Пєскова.

"У людей виникає питання… ну ось є у нас ці потужні бомби, і що? Ядерну державу, виявляється, можна і покусувати, і кусати", — запитав Зарубін.

У відповідь російського диктатора Володимира Путіна спробував пояснити бачення Москви щодо поняття "ядерного стримування".

"Ядерній державі не можна загрожувати, не можна загрожувати її існуванню. Це дає нам можливість бути в цьому впевненими, і це є основою ядерного стримування. Ядерне стримування — це невід'ємна частина і наріжний камінь загалом нашої національної безпеки", — заявив Песков.

У ніч на 17 травня Росія пережила одну з наймасованіших атак за останній час. Основними цілями ударів стали Москва та Московська область. У Міністерстві оборони України заявили, що Сили оборони вперше уразили Московський нафтопереробний завод, нафтобазу "Сонячногірська", а також низку підприємств, пов’язаних із виробництвом мікроелектроніки.

Водночас у Службі безпеки України уточнили, що під удар також потрапили нафтоперекачувальна станція "Володарська" та завод "Ангстрем", який виробляє напівпровідники для військово-промислового комплексу РФ і перебуває під санкціями США.

Раніше ми також інформували, що президент України Володимир Зеленський прокоментував вибухи в Москві після атаки дронів. Глава держави заявив, що Росія має відчути наслідки війни, яку сама принесла в Україну.