"Війна повертається в "родную гавань": Зеленський розкрив деталі масштабного удару по Москві

Президент України Володимир Зеленський після масштабного удару по Московському регіону заявив, що війна повертається на територію РФ, і це чітке попередження, що з Україною не варто зв’язуватися.

Глава держави прокоментував масовану атаку українських дронів на Москву і Московську область, а також окупований Крим. За його словами, Сили оборони України, Служба безпеки України, розвідка відпрацювали по Росії. Про це глава держави сказав у своєму відеозверненні за 17 травня.

"Хороша хвиля наших дипстрайків – забезпечуємо Україні цю можливість. Дистанція до цілей цього разу – більш ніж 500 кілометрів, це вагомо ще й тому, що Московський регіон найбільш насичений російськими засобами ППО. Вони свій район влади бережуть найбільше. Але українські далекобійні кроки вже це долають", — розповів він.

Український президент зазначив, що "росіянам треба думати про свої НПЗ, про свої нафтові об’єкти, про свої підприємства, а не про те, як зламати життя інших народів". Адже атаки українських дронів значно змінюють "ситуацію та й загалом сприйняття російської війни у світі".

"Війна цілком передбачувано повертається в "родную гавань", і це чіткий сигнал, що не варто зв’язуватися з Україною", — наголосив він.

Атака дронів на Москву та область 17 травня: що відомо

Нагадаємо, що У ніч на 17 травня дрони атакували Москву та Московську область, де місцеві мешканці повідомляли про велику кількість вибухів. Під удар потрапив московський НПЗ, технопарк "Елма", завод МКБ "Радуга" та інші військові об'єкти регіону. Вибухи було чутно й у підмосковних Хімках, Лобні та Наро-Фомінську.

Після цього Володимир Зеленський заявив, що удари України по столичному регіону РФ є цілком справедливими. Вони є відповіддю на затягування війни та атаки по містах і громадах нашої країни.