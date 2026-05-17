"Война возвращается в "родную гавань": Зеленский раскрыл детали масштабного удара по Москве

Президент Украины Владимир Зеленский после масштабного удара по Московскому региону заявил, что война возвращается на территорию РФ, и это четкое предупреждение, что с Украиной не стоит связываться.

Глава государства прокомментировал массированную атаку украинских дронов на Москву и Московскую область, а также оккупированный Крым. По его словам, Силы обороны Украины, Служба безопасности Украины, разведка отработали по России. Об этом глава государства сказал в своем видеообращении за 17 мая.

"Хорошая волна наших дипстрайков — обеспечиваем Украине эту возможность. Дистанция до целей на этот раз — более 500 километров, это весомо еще и потому, что Московский регион наиболее насыщен российскими средствами ПВО. Они свой район власти берегут больше всего. Но украинские дальнобойные шаги уже это преодолевают", — рассказал он.

Украинский президент отметил, что "россиянам надо думать о своих НПЗ, о своих нефтяных объектах, о своих предприятиях, а не о том, как сломать жизнь других народов". Ведь атаки украинских дронов значительно меняют "ситуацию и вообще восприятие российской войны в мире".

"Война вполне предсказуемо возвращается в "родную гавань", и это четкий сигнал, что не стоит связываться с Украиной", — подчеркнул он.

Атака дронов на Москву и область 17 мая: что известно

Напомним, что в ночь на 17 мая дроны атаковали Москву и Московскую область, где местные жители сообщали о большом количестве взрывов. Под удар попал московский НПЗ, технопарк "Элма", завод МКБ "Радуга" и другие военные объекты региона. Взрывы были слышны и в подмосковных Химках, Лобне и Наро-Фоминске.

После этого Владимир Зеленский заявил, что удары Украины по столичному региону РФ являются вполне справедливыми. Они являются ответом на затягивание войны и атаки по городам и общинам нашей страны.