"Можно и покусывать, и кусать": Песков попытался объяснить, почему РФ не применяет ядерное оружие после ударов по Москве

Представитель Путина прокомментировал возможное применение ядерного оружия после масштабной атаки по Москве. В Кремле заявили, что "ядерное сдерживание" заключается в невозможности угрожать существованию ядерной державы.Дмитрий Песков прокомментировал вопрос о возможном применении ядерного оружия после одной из самых масштабных атак по территории России и Москвы. В Кремле заявили, что "ядерное сдерживание" заключается в невозможности угрожать существованию ядерной державы.

После ночных атак по территории России один из кремлевских пропагандистов, Павел Зарубин, задал спикеру российского диктатора Владимира Путина Пескову вопрос, который фактически касался возможности применения Россией ядерного оружия против Украины, сообщили росСМИ со ссылкой на заявление Пескова.

"У людей возникает вопрос... ну вот есть у нас эти мощные бомбы, и что? Ядерную державу, оказывается, можно и покусывать, и кусать", — спросил Зарубин.

В ответ российский диктатор Владимир Путин попытался объяснить видение Москвы относительно понятия "ядерного сдерживания".

"Ядерной державе нельзя угрожать, нельзя угрожать ее существованию. Это дает нам возможность быть в этом уверенными, и это является основой ядерного сдерживания. Ядерное сдерживание — это неотъемлемая часть и краеугольный камень в целом нашей национальной безопасности", — заявил Песков.

Відео дня

В ночь на 17 мая Россия пережила одну из самых массированных атак за последнее время. Основными целями ударов стали Москва и Московская область. В Министерстве обороны Украины заявили, что Силы обороны впервые поразили Московский нефтеперерабатывающий завод, нефтебазу "Солнечногорская", а также ряд предприятий, связанных с производством микроэлектроники.

В то же время в Службе безопасности Украины уточнили, что под удар также попали нефтеперекачивающая станция "Володарская" и завод "Ангстрем", который производит полупроводники для военно-промышленного комплекса РФ и находится под санкциями США.

Напомним, что в ночь на 17 мая Москва и Московская область пережили одну из самых массированных атак беспилотников за последнее время. В Минобороны Украины заявили о поражении Московского НПЗ, нефтебазы "Солнечногорская" и предприятий микроэлектроники. В то же время российская пропаганда пыталась минимизировать масштабы ударов и последствия для военной инфраструктуры РФ.

Ранее мы также информировали, что президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал взрывы в Москве после атаки дронов. Глава государства заявил, что Россия должна ощутить последствия войны, которую сама принесла в Украину.