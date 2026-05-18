Потратили минуту на сюжет: в РФ пытаются скрыть масштабы ударов по Москве, — СМИ

Центральные российские телеканалы уделили атаке на Москву и Московскую область, состоявшейся в ночь на 17 мая, лишь по минуте времени в эфире.

Таким образом российская пропаганда пытается преуменьшить масштабы атаки, пишут журналисты "Агентства".

"На "Первом канале", "России-1" и НТВ в начале выпусков ведущие потратили около минуты на рассказ о событии, представив его как только что произошедшее", — говорится в материале.

Отмечается, что же днем "Первый канал" заявил, что Россия "дала ответ Украине".

Журналисты предположили, что атака дронов в ночь на 17 мая была самой масштабной. В Минобороны РФ заявили о сбитии 556 беспилотников.

Напомним, в ночь на 17 мая по Москве массированно ударили дронами, где были поражены московский НПЗ, технопарк "Элма", завод МКБ "Радуга" и другие военные объекты региона.

