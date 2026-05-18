Витратили хвилину на сюжет: в РФ намагаються приховати масштаби ударів по Москві, — ЗМІ

Центральні російські телеканали приділили атаці на Москву та Московську область, що відбулась у ніч на 17 травня, лише по хвилині часу в етері.

Таким чином російська пропаганда намагається применшити масштаби атаки, пишуть журналісти "Агентства".

"На "Першому каналі", "Росії-1" і НТВ на початку випусків ведучі витратили близько хвилини на розповідь про подію, представивши її як те, що щойно сталося", — йдеться у матеріалі.

Зазначається, що же вдень "Перший канал" заявив, що Росія "дала відповідь Україні".

Журналісти припустили, що атака дронів у ніч на 17 травня була наймасштабнішою. У Міноборони РФ заявили про збиття 556 безпілотників.

Нагадаємо, у ніч на 17 травня по Москві масовано вдарили дронами, де було уражено московський НПЗ, технопарк "Елма", завод МКБ "Радуга" та інші військові об'єкти регіону.

