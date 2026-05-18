Украина создала первую собственную КАБ: Федоров заявил о новом этапе в войне

Министр обороны Украины Михаил Федоров сообщил о завершении разработки первой украинской управляемой авиационной бомбы. По его словам, она уже прошла испытания и готова к боевому применению.

Украина продолжает развивать собственные high tech-решения для фронта. Один из участников платформы Brave1 создал первую украинскую управляемую авиационную бомбу, которая уже прошла все необходимые испытания и готова к боевому применению, сообщил Михаил Федоров в Telegram 18 апреля.

"Разработка длилась 17 месяцев. Украинская КАБ имеет уникальную конструкцию и создана с учетом реалий современной войны. Это не копия западных или советских решений, а собственная разработка украинских инженеров для эффективного поражения укреплений, командных пунктов и других целей врага на десятки километров вглубь после пуска", — отметил Федоров.

Боевая часть новой авиационной бомбы составляет 250 килограммов. Министерство обороны уже закупило первую экспериментальную партию этого вооружения. Сейчас украинские пилоты отрабатывают боевые сценарии и адаптируют использование нового средства в условиях реальной войны.

"Украина переходит от импорта отдельных решений к созданию собственного high tech-оружия, которое системно усиливает Силы обороны и дает технологическое преимущество на поле боя. Вскоре украинские КАБы будут работать по целям врага. Масштабируем решения, которые увеличивают дальность и точность поражения и меняют правила современной войны", — отметил Федоров.

