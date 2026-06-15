Украина не получит обещанные МиГ-29: "не поделились" технологиями БПЛА, — Минобороны Польши

Заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик заявил, что Украина в ближайшее время не получит польские истребители МиГ-29, несмотря на договоренности, достигнутые в декабре 2025 года. Выяснилось, что причиной задержки процесса являются проблемы с технологиями беспилотников, которые Киев должен был предоставить Варшаве, но не предоставил. Заявление Томчика прозвучало на фоне скандала вокруг УПА, разгоревшегося в июне 2026 года.

В эфире польского радио Zet Цезарий Томчик рассказал о ходе переговоров по поводу предоставления Украине 35-летних истребителей МиГ-29, в которых нуждается украинская армия. По его словам, процесс приостановился, поскольку продолжается "диалог", а Варшава не получила того, что ей обещали.

МиГ-29 из Польши — Томчик о затягивании процесса, см. с 23:40

Ведущий Zet поинтересовался, получила ли Польша от Украины беспилотные технологии, в обмен на которые поляки должны были передать устаревшие МиГ-29. В ответ представитель Минобороны заявил, что процесс затормозился. По его словам, украинцы не выполнили то, что обещали, поэтому Варшава не передает истребители, которые нужны ВСУ для борьбы с ВС РФ.

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"Уточним, что мы не передавали Украине МиГи. Мы договорились с украинской стороной о трансфере технологий. Если этот вопрос будет согласован, то дело завершится успехом. До тех пор, пока этого не произойдет, [передачи не будет]", — сказал Томчик.

После этого представитель Министерства обороны Польши отметил, что в соглашении прямо не говорится о "технологиях в обмен на самолеты". Вопрос заключается в том, что Польша хотела бы развивать собственное производство дронов и надеялась получить украинские наработки. Переговоры на сегодняшний день все еще продолжаются, и когда вопрос передачи технологий будет решен, то "МиГи передадут Украине", добавил чиновник.

МиГ-29 из Польши — подробности

Минобороны Украины, другие представители украинских властей и армии пока не прокомментировали заявление Томчика. Между тем аналитики портала Defense Express привели некоторые детали договоренностей. Выяснилось, что в феврале 2026 года Украина и Польша подписали "письмо о намерениях", после чего должно было начаться сотрудничество, с которым, как теперь понятно, не все в порядке. По мнению аналитиков, с одной стороны, речь может идти об обычных формальностях, с другой — "о конфликте интересов". Уточняется, что с предоставлением МиГ-29 связано получение F-35, но это растянутый процесс, поэтому не ясно, какая связь со старыми польскими самолетами. Кроме того, речь идет о МиГ-29, срок эксплуатации которых истек и которые не могут использоваться польскими Вооруженными силами. Поэтому вызывает вопросы равноценность обмена на современные технологии, говорится в материале.

"Не стоит забывать, что отечественные предприятия имеют возможности для ремонта и даже некоторой модернизации советских истребителей", — пояснили в DE.

Отметим, что в декабре 2025 года Вооруженные силы Польши сообщили о готовности передать Украине старые истребители МиГ-29. При этом речь шла о том, что Польша тем временем получит от США более современные истребители F-35, а также учебно-боевые самолеты FA-50. В целом Варшава владеет 14 МиГ-29, а в январе 2026 года в Минобороны Польши заявили, что могут передать до девяти самолетов. Между тем в мае 2026 года первые три F-35 уже прибыли на польскую военную базу, сообщили на портале Janes:.

Напоминаем, летом 2026 года Минобороны Украины сообщило о начале производства украинских кассетных бомб, которые будут запускаться с МиГ-29 и других самолетов по позициям ВС РФ. В июне 2026 года в Польше разразился скандал из-за решения президента Украины Владимира Зеленского присвоить название "Героев УПА" подразделению Сил спецопераций.