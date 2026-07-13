"Трагический фанатизм" и война: в Польше украинцев призывного возраста хотят отправить домой (видео)

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш высказался по поводу украинцев, прибывших в его страну в связи с нападением России на Украину. Как сказал Косиняк-Камыш, часть из них действительно следует отправить домой, если они пригодны для защиты родины. Вместе с тем, существуют проблемы с другими категориями людей, получивших статус ЕС беженцев от войны.

Польский чиновник высказался об украинцах во время пресс-конференции после визита в Украину 11 июля, когда Польша отмечает День Волынской трагедии. Беседу с журналистами транслировали на YouTube-канале медиа TVP Info. Среди прочего его спросили об Украине — о том, возможен ли вступление в ЕС и как он относится к другим проблемам, касающимся украинцев.

Польша и Украина — заявления Косиняка-Камиша об украинцах

"Все молодые, годные к службе украинцы должны находиться в Украине и служить своей стране там", — сказал Косиняк-Камыш.

Министр обороны Польши также отметил, что "не все в порядке" с украинцами, которые приезжают в страну на дорогих машинах, а затем наносят ущерб заповедным природным зонам. Кроме того, есть исторические вопросы, которые необходимо решить: среди них — трагедия на Волыни, отметил политик. В целом чиновник раскритиковал позицию польского политика Брауна, который пытается изгнать всех украинцев из Польши, несмотря на то, что в Украине продолжается война и гибнут женщины и дети. Косиняк-Камыш заявил, что поляки могли бы получить Нобелевскую премию мира, поскольку приняли у себя 3 млн украинцев, но упустили эту возможность и могут столкнуться с такими же проблемами, как перед Второй мировой войной, когда лишились своей страны.

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"Сегодня этот фанатизм, вспыхнувший в Брауне, просто перерос в нечто очень опасное. Подобное уже происходило в Польше перед Второй мировой войной. Чем это закончилось для Польши? Это закончилось трагически", — подытожил министр обороны.

Польша и Украина — подробности

В июле отношения между Польшей и Украиной обострились на фоне празднования Дня Волынской трагедии, который отмечается 11 июля. При этом министр обороны и другие чиновники сделали ряд заявлений относительно военной помощи украинцам. В частности, речь зашла о старых советских самолетах МиГ-29, которые Варшава пообещала передать Киеву в обмен на технологии производства дронов. Впоследствии выяснилось, что самолеты отправлять не будут. СМИ сообщили, что украинские военные обнаружили, что самолеты находятся в слишком плохом состоянии и летать на них невозможно, поэтому Украина отказалась от них.

Еще одна тема, касающаяся российско-украинской войны, — возможность производства ракет Patriot на заводе, который будет построен в Польше после получения соответствующей лицензии от США. Соглашение о лицензии было заключено в мае 2026 года, а в июле на саммите НАТО американский президент Дональд Трамп заявил, что может предоставить такое же разрешение украинцам. Военные аналитики сообщили, что на самом деле Украина может присоединиться к производству этих ракет в Польше или построить собственное предприятие. По одним оценкам, первые ракеты поступят через полтора года, по другим — через несколько месяцев.

Напоминаем, что Косиняк-Камыш высказался по поводу ракет Patriot, которые сбивают баллистические ракеты РФ над Киевом, а не над Варшавой. Между тем западные СМИ сообщили о планах РФ напасть на Польшу, проведя атаку с использованием дронов, гибридную спецоперацию и прямое вторжение.