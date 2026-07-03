США предупредили Польшу о нападении РФ: ракеты, дроны и заблудившиеся солдаты, — Telegraph

Россия может напасть на Польшу со стороны Калининграда и Беларуси и таким образом проверить, последует ли ответ НАТО на открытую агрессию, говорится в материале издания Telegraph. Информация об угрозе нападения поступила из Соединенных Штатов Америки, и об этом знает президент Польши Кароль Навроцкий. Американские военные предупредили о нескольких вариантах российского нападения на территорию альянса.

Цель нападения россиян на Польшу — не оккупация территории, а принуждение к прекращению помощи Украине, сообщило СМИ со ссылкой на анонимные польские источники. Рассматриваются как минимум два сценария нападения. В первом сценарии речь идет о ракетно-дроновой атаке на критическую инфраструктуру Польши. Во втором — не исключают прорыва ВС РФ через границу Калининградской области и Беларуси. Также известно ориентировочное время нападения РФ на Польшу — это может произойти в течение нескольких ближайших месяцев.

СМИ ссылаются на польское издание Onet, на собеседников из окружения Навроцкого, на посла страны-члена НАТО, на сотрудника Министерства обороны Польши. Источники рассказали, что россияне могут запустить беспилотники по электростанциям или имитировать авиаудар. Таким образом они вынудят реагировать противовоздушную оборону Польши. Когда речь идет о появлении российских военных, то рассматривается гибридный вариант. В таком случае россияне пересекут границу Польши и при этом будут говорить, что "заблудились из-за проблем с GPS" или в рамках "спасательной миссии".

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В материале объясняется, как, по мнению Кремля, Польша отреагирует на нападение РФ. Существует вероятность, что польские Вооруженные силы не будут открывать огонь, а США, напротив, будут принуждать вести переговоры с Россией и Беларусью. В таком случае вражеские солдаты могут отступить, но РФ представит это как исключительный успех и победу. Кроме того, будет еще одна сопутствующая цель — заставить партнеров отказаться от помощи Украине. При этом существует вероятность, что россияне будут утверждать, что провокацию устроили украинцы.

"Прекращение поддержки Украины со стороны Запада может стать даже главным требованием России в ходе таких переговоров в обмен на вывод войск из Польши", — написало СМИ.

Анонимные собеседники пояснили, что США регулярно информируют Польшу и другие страны о том, что РФ может атаковать восточный фланг НАТО. При этом речь идет также о странах Балтии. Плацдармы, с которых будет осуществляться нападение, — это российский анклав в Калининграде, в котором находятся базы с ядерным оружием, или Беларусь. Москва будет пытаться скомпрометировать НАТО и показать, что это "бумажный тигр". Параллельно будет подорван польский суверенитет и добьются прекращение помощи Украине, и все это — без начала традиционной войны с альянсом, заключается в материале Telegraph.

Польские власти пока не прокомментировали информацию о нападении со стороны РФ в течение ближайших нескольких месяцев.

Нападение на Польшу — подробности

В июле российский диктатор Путин дважды упомянул о Калининградской области. Во время очередного заседания Совбеза и при встрече с губернатором он заявил, что этот регион должен быть приоритетным с точки зрения поставок топлива. Кроме того, речь шла об экономическом развитии и увеличении количества паромов.

Отметим, Фокус писал о военных учениях в Германии, в ходе которых эксперты рассматривали различные сценарии нападения РФ на страны-члены НАТО. В одном из сценариев рассматривалось нападение под предлогом "гуманитарной катастрофы" в Калининградской области. Эксперты выяснили, что в таком случае союзники по альянсу не помогут, поскольку РФ будет прикрываться гуманитарным аспектом. В сценарии фигурировала не Польша, а Литва: россияне могли начать вторжение с трех сторон, в том числе — из Калининграда.

Напоминаем, что в июне президент Украины Владимир Зеленский обратился к самопровозглашенному президенту Беларуси по поводу участия белорусов в войне РФ.