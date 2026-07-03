США попередили Польщу про напад РФ: ракети, дрони та блукаючі солдати, — Telegraph

Росія може напасти на Польщу з боку Калінінграду та Білорусі, і таким чином перевірить, чи буде відповідь НАТО на відкриту агресію, ідеться у матеріалі медіа Telegraph. Інформація про загрозу нападу надійшла від Сполучених Штатів Америки, і про це знає президент Польщі Кароль Навроцький. Американські військові попередили про кілька варіантів російської атаки на територію альянсу.

Мета нападу росіян на Польщу — не окупація території, а примушення до зупинки допомоги Україні, написало медіа з посиланням на анонімні польські джерела. Розглядають мінімум два сценарії нападу. У першому сценарії ідеться про ракетно-дронову атаку на критичну інфраструктуру Польщі. У другому — не виключають прориву ЗС РФ через кордон Калінінградської області та Білорусі. Також відомий орієнтовний час нападу РФ на Польщу — це може статись впродовж кількох найближчих місяців.

Медіа посилається на польське медіа Onet, на співрозмовників у оточенні Навроцького, на посла країни-члена НАТО, на працівника з Міноборони Польщі. Джерела розповіли, що росіяни можуть запустити безпілотники по електростанціях або імітувати авіаудар. Таким чином вони примусять реагувати протиповітряну оборону Польщі. Коли говорять про появу російських військових, то розглядають гібридний варіант. У такому випадку росіяни перетнуть кордон Польщі й при цьому говоритимуть, що "заблукали через проблеми з GPS" або через "рятувальну місію" для порятунку життя.

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У матеріалі пояснюється, як Польща, на думку Кремля, реагуватиме на напад РФ. Є ймовірність, що польські Збройні сили не відкриватимуть вогонь, а США їх натомість будуть примушувати вести переговори з Росією та Білоруссю. У такому випадку ворожі солдати можуть відійти, але РФ це покаже як винятковий успіх та перемогу. Крім того, буде ще одна супутня ціль, — примусити партнерів відмовитись допомагати Україні. При цьому є ймовірність, що росіяни говоритимуть, що провокацію влаштували українці.

"Припинення підтримки України з боку Заходу може бути навіть центральною російською вимогою таких переговорів в обмін на вихід з Польщі", — написало медіа.

Анонімні співрозмовники пояснили, що США регулярно інформують Польщу та інші країни, що РФ може атакувати східний фланг НАТО. При цьому ідеться також про країни Балтії. Плацдарми, з яких відбуватиметься напад, — це російський анклав у Калінінграді, у якому є бази з ядерно зброєю, або Білорусь. Москва буде намагатись скомпрометувати НАТО та показати, що це "паперовий тигр". Паралельно підірвуть польський суверенітет та доб'ються припинення допомоги Україні, і все це — без початку традиційної війни з альянсом, підсумовується у матеріалі Telegraph.

Польська влада поки не коментували інформацію про напад РФ протягом найближчих кількох місяців.

Напад на Польщу — деталі

У липні російський диктатор Путін двічі згадував про Калінінградську область. Під час чергового засідання Радбезу та при зустрічі з губернатором він сказав, що цей регіон має бути пріоритетним з точки зору постачання пального. Крім того, ішлося про економічний розвиток та нарощування кількості поромів.

Зазначимо, Фокус писав про військові ігри у Німеччині, під час яких експерти розглядали різні сценарії нападу РФ на країни-члена НАТО. У одному зі сценаріїв розглядали напад під приводом "гуманітарної катастрофи" у Калінінградській області. Експерти з'ясували, що у такому випадку союзники по альянсу не допоможуть, оскільки РФ прикриватиметься гуманітарним аспектом. У сценарії фігурувала не Польща, а Литва: росіяни могли почати вторгнення з трьох боків, у тому числі — від Калінінграда.

Нагадуємо, у червні президент України Володимир Зеленський звернувся до самопроголошеного президента Білорусі щодо участі білорусів у війні РФ.